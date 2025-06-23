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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойLIFESTYLEСериал с Марией Ароновой «Олдскул» получил две награды на фестивале «Пилот»

Сериал с Марией Ароновой «Олдскул» получил две награды на фестивале «Пилот»

editor
By editor
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Мария-Аронова
Фото © онлайн-кинотеатр START

Завершился VII фестиваль сериалов «Пилот». Победителем в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» стал комедийный сериал «Олдскул» онлайн-кинотеатров PREMIER, START и телеканала ТНТ — история про учителя старой закалки, которая пытается примириться с современными подростками и технологиями. Мария Аронова, блистательно исполнившая роль «олдскульной математички», в которой каждый зритель с легкостью узнает настоящего советского педагога, получила награду в номинации «Лучшая актриса».

Режиссерами проекта выступили Александр Жигалкин («Папины дочки», «Папины дочки. Новые», «Воронины») и Евгений Шелякин («Тетя Марта», «Happy End», «Красный-5»). Главную роль в комедийном сериале исполнила Мария Аронова. Также в звездном касте — Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс и другие. Креативные продюсеры — Станислав Гунько и Сергей Лебедев.

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