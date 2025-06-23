Сериал с Марией Ароновой «Олдскул» получил две награды на фестивале «Пилот»

Завершился VII фестиваль сериалов «Пилот». Победителем в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» стал комедийный сериал «Олдскул» онлайн-кинотеатров PREMIER, START и телеканала ТНТ — история про учителя старой закалки, которая пытается примириться с современными подростками и технологиями. Мария Аронова, блистательно исполнившая роль «олдскульной математички», в которой каждый зритель с легкостью узнает настоящего советского педагога, получила награду в номинации «Лучшая актриса».

Режиссерами проекта выступили Александр Жигалкин («Папины дочки», «Папины дочки. Новые», «Воронины») и Евгений Шелякин («Тетя Марта», «Happy End», «Красный-5»). Главную роль в комедийном сериале исполнила Мария Аронова. Также в звездном касте — Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс и другие. Креативные продюсеры — Станислав Гунько и Сергей Лебедев.