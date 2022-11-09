Сериал «Сама дура-2» завоевал награду на фестивале в Лос-Анджелесе

Популярный российский сериал о взаимоотношениях двух сестер-подростков «Сама дура», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), получил награду за лучшую режиссуру на фестивале LA Web Series Festival в Лос-Анджелесе. Это один из старейших в мире смотров веб-сериалов.

«Для меня особая радость и гордость получить награду за лучшую режиссуру на Los Angeles Webfest — это старейший в мире фестиваль интернет-сериалов. Именно он дал старт десяткам фестивалей по всему миру. И он, безусловно, один из самых престижных. Мне очень приятно, что наш инклюзивный сериал так высоко оценили в Америке. Для меня это в первую очередь про то, что темы, которые он затрагивает, одинаково понятны и близки всем вне зависимости от того, в какой стране они живут и на каком языке говорят. Это, в том числе толерантность, ценность здоровых семейных отношений, любовь и уважение к близким, проблемы взросления. Нас очень многое объединяет и кино помогает это понять и почувствовать», – поделилась Анна Зайцева, режиссер сериала.

Подростковый сериал рассказывает о двух сестрах – незрячей Маше и бунтарке Кристине. Несмотря на родство, девочки не ладят, часто подставляют друг друга и постоянно пытаются выпутаться из непростых ситуаций. Главные роли в проекте исполняют актрисы Полина Гухман и Елизавета Ищенко.

Сериал вышел в 2020 году и завоевал большую популярность у зрителей. На YouTube «Сама дура» собрал порядка 40 млн просмотров. Ранее картина получила главный приз на престижном немецком фестивале веб-сериалов die Seriale в категории «Best Series». Первый и второй сезоны получили поддержку ИРИ.

Недавно завершились съемки третьего сезона, премьера которого запланирована на следующий год.

LA Web Series Festival – фестиваль веб-сериалов, базирующийся в Лос-Анджелесе. Основан в 2009 году Майклом Аякве-младшим, писателем, удостоенным премии «Эмми», и стал одним из первых мероприятий, посвященных веб-сериалам. Журнал Filmmaker даже назвал его «дедушкой всех веб-фестивалей». 1-й фестиваль LAWEBFEST состоялся в марте 2010 года. На фестиваль принимается контент разных жанров и форматов: веб-сериалы, короткометражки, а также суперкороткие форматы (TikToks, Reels, Shorts).

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