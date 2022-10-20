Сериал «Технолайк!» производства «ЯРКО» получил поддержку ИРИ

Институт развития Интернета (АНО «ИРИ») анонсировал результаты конкурса на создание национального контента в цифровой среде. По итогу отбора финансовую поддержку получат 177 проектов.

В категории «Аудиовизуальный контент» эксперты ИРИ отметили 72 проекта. Так, в число победителей вошёл сериал «Технолайк!» в жанре кибер-фэнтези производства анимационной компании «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга»). «Технолайк» – это диджитальный сериал о приключениях обычной школьницы в необычном мире метавселенной Айдем, которая мечтает быть популярной и иметь много друзей.

Рассказывая о представленных на конкурсе работах, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский указал, что в состязании участвовало множество достойных проектов как от опытных продюсеров, так и от молодых команд из разных уголков страны. «На конкурсе мы получаем срез того, что делает и хочет делать индустрия, на какие темы хочет говорить с аудиторией. Нам предложили много блогерских проектов, актуальных сериалов, сильных документальных историй на разные темы. В обществе есть понятный запрос на осмысление текущих событий и себя самих в мире, и отрасль на него отвечает. Также много молодежных сериалов, интерактивных образовательных шоу», – заявил он.

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