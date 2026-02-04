Оплата публикаций

Сериал «Технолайк» стал феноменом Рунета

Сериал «Технолайк» анимационной компании «ЯРКО» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), в новогоднюю ночь превратился в настоящий интернет-феномен. Пока все смотрели салюты, первая серия «Технолайка» стала самым популярным мультфильмом на Rutube в категории мультфильмов.

Проект рассказывает историю 11-летней школьницы Ани, которая в результате сбоя в метавселенной «Технолайк» меняется аватарами со своим кумиром — популярным идолом. Это история о поиске себя, цене славы и настоящей дружбе в мире, помешанном на лайках.

Успех сериала вышел далеко за рамки платформы. За январь сообщество «Технолайка» в TikTok выросло на рекордные 7200%, а хештег #Технолайк набрал более 1,4 млн просмотров. Но главное — мгновенно родился активный фандом. На данный момент насчитывается уже больше 50 фандомов по всей стране. Поклонники уже публикуют сотни фанартов, косплеев и написали более 70 фанфиков за неделю.

популярная южнокорейская айдол-рок-группа W24
Популярная южнокорейская айдол-рок-группа W24

Отдельный интерес вызвал саундтрек проекта. Для «Технолайка» музыку записала популярная южнокорейская айдол-рок-группа W24, известная российским слушателям в том числе и каверами на русскоязычные хиты. Это первая K-pop группа, системно выпускающая песни на русском языке.

«Мы видим невероятную отдачу от аудитории — творческую, эмоциональную. Проект нашел отклик, и это самое ценное для нас как создателей», — отмечает Альбина Мухаметзянова, генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Интерес к бренду подтверждается и коммерчески. По данным Wildberries, за месяц пользователи вбивали в поисковике «Технолайк» более 8 тысяч раз, хотя официальный мерч еще не анонсирован.

«Технолайк» — это уже не просто мультсериал. Он смело превращается в культурный феномен начала 2026 года, который доказывает, что искренняя любовь зрителей — самый главный показатель успеха.

Изображения предоставлены пресс-службой анимационной компании «ЯРКО»

