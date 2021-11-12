Сериал «Везёт» с Евгением Цыгановым собрал более миллиона просмотров на старте

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4 ноября 2021 года онлайн-кинотеатр IVI показал долгожданную премьеру трагикомедии «Везёт» с Евгением Цыгановым в роли отзывчивого трезвого водителя. Сериал режиссера Владимира Щеголькова вошел в линейку собственных проектов онлайн-кинотеатра IVI Originals и по итогам первой недели показа возглавил топ просмотров и в подписке, и в рекламной модели смотрения. Суммарно сериал собрал 1200000 просмотров, из них 330 000 — на канале онлайн-кинотеатра в YouTube, где доступен первый эпизод сериала.

Таким образом, за первую неделю показа сериал «Везёт» показал лучший результат среди всех проектов IVI Originals.

«Везёт» — это история бывшего чемпиона по мотогонкам на льду Ивана Потапова, которому пришлось оставить спортивную карьеру из-за травмы. Оставшись в одиночестве, Иван подрабатывает трезвым водителем и каждый день развозит необычных пассажиров. Встреча со стариком на раритетной «Победе» и знакомство с инспектором ДПС Михой Поламорчуком меняет его жизнь. Вместе с Евгением Цыгановым в сериале снялись Владимир Меньшов в своей последней роли, Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Светлана Ходченкова и другие актеры.

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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