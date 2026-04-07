Сериал «Закон тайги» получил продолжение в новом сезоне

Пятый канал начал съёмки нового сезона популярного сериала «Закон тайги» с Александром Дьяченко в главной роли. Зрителей ждёт продолжение истории, где на фоне суровой природы переплетаются человеческие страсти и криминальные тайны, а правда, как и прежде, добывается ценой риска.

Главный герой сериала – лесник и бывший полковник военной разведки Николай Устюжанин (актёр Александр Дьяченко). Человек с безупречным чутьём на опасность и врождённым чувством справедливости. Он вновь оказывается в эпицентре событий, где граница между законом и беззаконием становится всё тоньше.

Действие развернётся в знакомом зрителям Светлозёрске. Над обманчиво спокойным провинциальным городом и его окрестностями снова нависает невидимая угроза. Активизируются враждебные структуры, которые замышляют преступления, а борьба за влияние на жизнь района выходит на новый уровень.

Помимо передела сфер влияния, зрителей ждёт интрига с участием Устюжанина в противостоянии западным спецслужбам, которые намерены сорвать строительство ядерного института в Светлозёрском районе.

Параллельно разворачиваются сложные человеческие истории. Отношения Устюжанина с окружающими становятся ещё запутаннее. В его окружении – сразу несколько женщин, каждая из которых играет свою роль: от союзника до потенциальной угрозы.

Марина Коновалова после развода с Январём отчаянно пытается сблизиться с Николаем и ревнует его к новому фельдшеру Вере. Загадочная связная «Хозяина» Анна также проявляет интерес к бывшему полковнику. Но их отношения строятся на недоверии и скрытых взаимовыгодных мотивах. Анна предлагает Устюжанину сделку: голова «Хозяина» в обмен на одну услугу.

Также развернётся борьба и за сердце нового батюшки – отца Андрея. Продавщица продуктового магазина Антонина полна решимости стать матушкой. Но её планы может разрушить бывшая снайперша Майя, которая селится при храме в надежде на искупление. Кому из девушек удастся покорить холостого священника?

Тем временем директор краеведческого музея Агафья Петровна берётся за «воспитание» участкового Радкевича. Её цель – привить ему художественный вкус и хорошие манеры.

Журналистку Вику пригласят работать на областное телевидение. Таинственным образом исчезает муж старшего следователя по особо важным делам Лидии Видинской. Что с ним случилось и кто к этому причастен?

Третий сезон сохранит фирменный стиль проекта: динамичные расследования, неожиданные повороты сюжета и яркие характеры. При этом акцент останется на внутренней драме героев – их страхах, ошибках и попытках найти себя в мире, где справедливость не всегда очевидна.

Съёмки пройдут в аутентичных природных декорациях, что позволит сохранить уникальную атмосферу сериала – суровую, красивую и одновременно опасную. Тайга остаётся не просто фоном, а полноценным участником событий, диктующим свои правила.