Сериал «Записки отельера» снова ждет зрителей

16 июня в Okko состоится премьера нового сезона комедийного сериала «Записки отельера» производства киностудии Team Films. Это история о любви и дружбе, гостеприимстве и семейных тайнах, о хитросплетениях судьбы и человеческих интригах. В основе сценария сериала – бестселлеры известного отельера Юниса Теймурханлы «Room service» и «Upgrade» о необычных историях из жизни отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, где и проходили съемки проекта. В главных ролях: Илья Коробко, Ирина Темичева, Кристина Убелс, Артур Ваха, Екатерина Зорина, Анна Богомолова, Маргарита Шабардыгина.

Продюсерами проекта выступили Теймур Джафаров («В клетке», «Моя большая тайна», «Воронины»), генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев («Турецкий гамбит», «Доктор Лиза», «Эпидемия») и режиссер-постановщик Радда Новикова («Интерны», «Два отца и два сына», «Захватчики»).

Премьера первого сезона «Записок Отельера» состоялась в Okko в мае 2020 года и попала в Топ-10 по просмотрам среди сериалов по итогам года. Новый сезон сериала продолжает рассказывать историю Александра, который получает от отца-миллиардера Павла люксовый бутик-отель. Это не просто подарок, но и попытка дать сыну возможность проявить способности, взять на себя хоть немного ответственности. Но Александр, дерзкий и совсем не простой герой, вопреки ожиданиям отца становится «играющим на поле» владельцем, принимающим личное и непосредственное участие в активной жизни отеля. В новом сезоне на управление отелем, как и на все наследство Павла, у Александра появляется прямой конкурент – молодая амбициозная «мачеха» Ирина с темным прошлым. А за сердце молодого директора ведут активную борьбу сразу две претендентки – Лиана и Оксана. Удастся ли Александру разрушить счастье отца? Кого из воздыхательниц выберет сердце героя? Какие еще секреты надежно скрыты за дверями отеля «Гельвеция»? Ответы на эти и многие другие вопросы несет в себе захватывающая и живая линия повествования сериала.



«Второй сезон будет более насыщенным, чем предыдущий: больше динамики, юмора и курьезных ситуаций! Новые герои и приключения, интриги и, конечно, любовь» – комментирует исполнитель главной роли в сериале Илья Коробко. «На площадке царила прекрасная атмосфера дружбы и творчества. Режиссёр Радда Новикова умеет создавать вокруг себя чудесные условия для работы!»

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге в отеле «Гельвеция». Реальная локация, с которой зритель редко сталкивается в жизни, является особой гордостью съёмочной группы. В съемочном процессе принимал активное участие владелец отеля и автор бестселлеров, которые легли в основу сценария сериала, Юнис Теймурханлы.

«Сериал мне кажется успешным хотя бы потому, что это экранизация по мотивам моих собственных произведений. Безусловно, мне это очень приятно, я считаю, что мои истории, мои рассказы достойны быть экранизоваными. Подобралась отличная команда в лице Теймура Джафарова, Джаника Файзиева и режиссера – Радды Новиковой, мне очень нравится, как она работает, ровно, как и вся команда, которая работала на съемках сериала. На очень высоком уровне и подборка актеров – такими я себе их и представлял, когда описывал события. Что касается особенностей сериала – безусловно, это локация. Съемки в реально действующем отеле добавляют глубины, погружают в атмосферу реальной жизни гостиницы. Конечно, это был не простой экспериенс: нам постоянно приходилось останавливать съемочный процесс, когда на горизонте появлялись гости. Ночные съемки – это отдельная эпопея соблюдения тишины и множество комичных ситуаций, когда гости забывали о съемках и выходили в халатах или по своим делам. Все истории, которые я описываю и которые взяты за основу сценария –основаны на реальных событиях. Гостиница, по сути – это живой дом, здесь люди отдыхают, работают, радуются и плачут, находят и теряют любовь. Когда наблюдаешь за этим и описываешь это – понимаешь, насколько многогранна наша жизнь», – высказал свое мнение о сериале Юнис.

«Репер ST снимался впервые, сыграл целую романтическую линию с героиней, все были в восторге от его дебюта. Куценко заехал сняться между гастролями, нам пришлось все выставить и ждать его уже после смены, он шикарно сыграл, несмотря на усталость и скорый поезд. Алена Свиридова привезла свои костюмы для съемок, и мы отобрали шикарную шубу. Алексей Кортнев с неповторимой иронией сыграл самого себя. В этом сезоне будет и делегация из Шотландии, и знаменитый питерский Летучий Голландец, и прогулки по городу, и усиленный любовный треугольник между Сашей, Лианой и Оксаной. Новая роскошная героиня-Ирочка, новые яркие герои. Новые ситуации, даже детективные, в них снялся любимец зрителей Леонид Каневский. Романтика и юмор, трогательность и человечность, камерность историй и интерьеров отеля Гельвеция, замечательные питерские актеры», – рассказала режиссер сериала Радда Новикова.

Второй сезон сериала «Записки отельера» написан в большем хронометраже — серии по 20 минут каждая, что позволяет добавить глубину повествованию и раскрыть темы взаимоотношений героев.

«Мы хотели сделать второй сезон интереснее для зрителя, более ярким. Практически в каждой серии камео-роль играют звезды кино и эстрады. Есть значительные изменения и по формату: если предыдущий сезон представлен в виде маленьких web-серий, то сейчас мы вышли на полноценный сериальный формат по всем стандартам драмеди с небольшими ситкомовскими отступлениями. Мне кажется, он получился лучше, и это классно – наращивать обороты и делать второй сезон лучше первого, который, определенно, имел зрительский успех. Я надеюсь, наши зрители, в том числе и новые, получат удовольствие от этих историй», — заявил генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.