Сериалы IVI Originals покажут в «Сапсане»

В декабре онлайн-кинотеатр IVI начал сотрудничество с холдингом «РЖД», в рамках которого эксклюзивные проекты IVI вошли в каталог информационно-развлекательной системы высокоскоростных поездов «Сапсан».

Теперь во всех поездах «Сапсан» можно смотреть черно-белый сериал «Нежность» Анны Меликян, снятый специально для IVI, и мультсериал «Бодо Бородо», созданный в партнерстве с продюсерским центром «Рики».

«Сотрудничество с «Сапсаном», который ежедневно перевозит сотни пассажиров, большой шаг для IVI в экспансии нашего эксклюзивного контента. Теперь пассажиры могут посмотреть в дороге сериалы, которые до этого были доступны только пользователям нашего онлайн-кинотеатра. Мы рады пополнить каталог «Сапсана» качественным контентом для взрослых и детей, и уверены, что наше сотрудничество с РЖД не только развлечет пассажиров в пути, но и принесет сервису новую лояльную аудиторию, и заинтересует ее проектами российского производства», – говорит исполнительный директор онлайн-кинотеатра IVI Юрий Смагаринский.

«Это первое наше сотрудничество с крупнейшим онлайн-кинотеатром в России, в результате которого пассажирам станет доступна широкая линейка кинофильмов IVI. Сейчас в пути следования нашим пассажирам предоставляется доступ к информационно-развлекательной системе с возможностью индивидуального выбора разнообразного медиаконтента – документальных и художественных фильмов, музыкальных и аудиопроизведений, развлекательных программ на персональном мобильном устройстве. Мы старается формировать репертуар контента с учетом интересов, пожеланий и индивидуальных особенностей наших клиентов, а также обновлять его каждый месяц», – рассказывает заместитель начальника Дирекции скоростного сообщения по обслуживанию пассажиров Алексей Ясаков.

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