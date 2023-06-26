Сериалы ТНТ стали лауретами на фестивале «Пилот» в Иванове

В Иванове завершился пятый юбилейный фестиваль «Пилот», на котором традиционно показывают первые и пилотные эпизоды новых российских сериалов для телевидения и онлайн-платформ, а профессиональное жюри из представителей киноиндустрии выбирает лучших. В этом году телеканал ТНТ увёз в Москву три награды: за лучшую режиссуру, лучший актёрский ансамбль и специальный приз жюри за актёрский талант.

Наградой за лучший актёрский ансамбль жюри отметило комедию «Макрон» — режиссёрский дебют Бориса Дергачёва. Сериал производства компании Good Story Media рассказывает историю 23-летнего Вовы, который привозит свою девушку из Москвы знакомиться с родителями в деревню. Но когда родители понимают, что их потенциальная невеста — ещё и их реальная ровесница, семейное застолье идёт не по плану.

Роль «русского Макрона» исполнил Кузьма Сапрыкин, а его возлюбленную на экране воплотила Марина Александрова. Ольга Медынич и Михаил Трухин сыграли обеспокоенных родителей, а Александр Робак — предприимчивого соседа. Удивительную «химию» между актёрами сразу же отметили зрители «Пилота», очень тепло принявшие проект во время просмотра в ивановском кинотеатре «Лодзь». Солидарно с ними оказалось и профессиональное жюри: актёрский ансамбль «Макрона» сочли лучшим среди двадцати сериалов, представленных в конкурсной программе фестиваля.

Ещё один проект телеканала ТНТ, отмеченный сразу двумя наградами фестиваля, это приключенческий детектив «Горящий тур» производства компании «1-2-3 Production». Сериал рассказывает историю двух отцов, которые вынуждены расследовать таинственное исчезновение своих дочерей в Мексике. Главные роли в проекте исполнили Александр Робак, который сыграл роль провинциального бизнесмена, владельца сети магазинов сантехники из Барнаула, и Тимофей Трибунцев в образе интеллигентного профессора геологии, оказавшего в командировке за границей.

Трибунцев получил специальный приз жюри за актёрский талант. Вторая награда сериала, одна из самых почётных на фестивале «Пилот», ушла режиссёру проекта Дмитрию Тюрину — автору нашумевшего триллера «Эпидемия». Креативный продюсер «Горящего тура» Андрей Смиян во время получения приза со сцены объявил, что сериал будет полностью снят.

Отмеченные наградами проекты в ближайшее время переберутся с фестивальных площадок на экраны телевизоров. «Горящий уходит» в полноценное производство, премьера «Макрона» ожидается на телеканале ТНТ в 2023-м году.

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