Серия показов фильмов Ингмара Бергмана пройдёт в кинотеатре «Художественном»

С 9 по 12 сентября в «Художественном» пройдет серия показов фильмов Ингмара Бергмана. Программа состоит из четырех картин, три из которых выходят в российский прокат впервые.

Серия показов откроется фильмом «Сквозь темное стекло», принесшим Бергману премию Оскар. Также в рамках программы зрители смогут посмотреть драму «Шёпоты и крики», «Молчание» и «Осенняя соната».

«Сегодня время ликвидации культурных пробелов. И хотя на экранах «Художественного» много фестивальных новинок, мы видим с каким интересом наш зритель откликается на возможность заново или впервые открыть для себя шедевры таких великих мастеров как Федерико Феллини или Ингмар Бергман. Эти суперзвезды мировой режиссуры ХХ века нисколько не постарели, ни в малой степени не утратили своего влияния. Пример – четыре картины Бергмана, которые мало кто из нас видел на большом экране и которые войдут в репертуар Художественного кинотеатра. Картина со 100-процентно бергмановским названием «Молчание», воплотившая в себе многие темы, волновавшие автора в конце 1950-х- начале 1960-х годов. Удостоенный «Оскара» фильм «Сквозь тусклое стекло». Еще один лауреат «Оскара» (за работу не менее великого оператора Свена Нюквиста) «Шепоты и крики». И один из безусловных шедевров шведского мастера «Осенняя соната». Четыре фильма из разных периодов его жизни. Четыре бенефиса главных бергмановских актрис — Лив Ульман, Харриет Андерсон, Ингрид Тулин, Ингрид Бергман. Четыре драмы, не превзойденные не только своей литературной и психологической выделкой, но исключительные по своему кинематографическому письму, своей кинематографической выразительности. Именно в редком соединении этих двух компонентов – ключ гениальности Ингмара Бергмана», – рассказывает программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

В ограниченный прокат в России все четыре картины выпускает компания «Русский Репортаж» 8 сентября. Фильмы будут демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами.

«Сквозь темное стекло», 9 сентября в 20:30

После смерти жены Давид отправляется в Европу для написания новой книги, оставляя детей на попечение доктора Мартина. Однажды летом семья вновь воссоединяется на далеком острове, проводя счастливое время в загородном доме.

«Шепоты и крики», 10 сентября в 20:10

Три сестры с детства были неразлучны, но с возрастом их отношения испортились, из любви превратившись в скрытую неприязнь. Однако теперь, когда одна из них на пороге смерти, им снова приходится объединиться и найти что-то общее. Но самым понимающим и внимательным человеком оказывается простая служанка.

«Молчание», 11 сентября в 18:00

Анна и Эстер — сестры, с юных лет связанные непростыми отношениями. Эстер — интеллектуалка и полиглот, Анна — красавица, живущая страстями, одна воспитывает сына-подростка Юхана. Во время заграничного путешествия все трое вынуждены остановиться в незнакомом городе.

«Осенняя соната», 12 августа в 19:30

Семья Эвы и ее мужа-пастора ведет тихую, размеренную жизнь в провинции. Но однажды по приглашению дочери в усадьбу приезжает Шарлотта, прославленная пианистка, посвятившая жизнь музыке и непрерывным гастролям. Искреннее радушие и радость встречи оборачиваются «великим разоблачением».

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