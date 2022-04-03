Серия показов к юбилею Андрея Тарковского в кинотеатре «Художественный»

С 7 по 20 апреля в кинотеатре «Художественный» состоится серия показов к юбилею Андрея Тарковского.

В программе:

7 апреля, 19:00, «Зеркало» — исповедальная драма 1974 года, в которой личные воспоминания переплетаются со сновидениями.

18 апреля, 19:00, «Солярис» — философский сай-фай, получивший в 1972 году Гран-при Каннского фестиваля, с Донатасом Банионисом и Натальей Бондарчук.

20 апреля, 19:00, «Сталкер» — фантастическая притча по сценарию братьев Стругацких.

«Тарковский — один из немногих кинематографических авторов, которым удалось нащупать саму природу кино. Он справедливо считал, что кино — единственное из искусств, способное запечатлеть течение времени. Время благодаря Тарковскому обрело материальную плотность, и сегодня оно само, как в зеркало, смотрится в картины родившегося 90 лет назад кинорежиссера», — отмечает программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

В фойе камерного зала зрители также смогут посмотреть экспозицию, составленную из фотографий Георгия Пинхасова, которые он сделал в конце 1970-х на съемках фильма «Сталкер» по приглашению Андрея Тарковского. Серия снимков предоставлена легендарным французским агентством «Магнум», которое представляет Пинхасова с 1985 года.

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