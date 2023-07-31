Серкан Болат в турецкой новинке: захватывающая романтическая история «Если сильно полюбишь» выходит на Иви и скоро появится на ТНТ

Главные роли в сериале исполнили Керем Бюрсин и Хафсанур Санджактутан. Новые серии выходят на Иви по пятницам сразу после эфира в Турции. Сначала на платформе появляется одноголосый перевод, многоголосый дубляж — чуть позже. С 7 августа сериал также начнет выходить на телеканале ТНТ.

Звезда хита «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин снова покоряет сердца в новом турецком сериале — невероятной истории любви красавчика-мажора и отчаянной аферистки. На этот раз в блестящем дуэте с Керемом сыграла Хафсанур Санджактутан, известная по сериалам «Любовь заставит плакать» и «Между миром и мной».

После долгой жизни за границей Атеш возвращается домой в Стамбул. До него дошли новости о смерти отца, который успел приготовить всем большой сюрприз. И даже два. В завещании он доверил Атешу руководство крупной фирмой, а вместе с тем — заботу о своих детях от второго брака. И будто мало этих перемен, в жизнь богатого наследника врывается юная мошенница Лейла, мечтающая найти своих родителей. Она нанимается няней в дом Атеша. Несмотря на все различия, их двоих многое объединяет: груз прошлого, семейные проблемы и, наконец, любовь.

Иван Гринин, директор по контенту Иви:

«Турецкие сериалы заметно набирают популярность. Зрители интересуются как известными хитами, так и супер-новинками. Поэтому мы в Иви видим своей ключевой задачей регулярно предлагать нашей аудитории эксклюзивный заметный контент, каким и является новый сериал с Керемом Бюрсином «Если сильно любишь»».

С 7 августа показ сериала начинает телеканал ТНТ — по понедельникам в 17.00. Это первый турецкий сериал в эфире ТНТ за всю его историю.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ:

«Турецкие сериалы нас всех просто очаровали — этот факт уже просто нельзя игнорировать. А мы на ТНТ отлично умеем работать с трендами. Поэтому решили устроить нашим зрителям турецкий all inclusive: пока российская адаптация «Постучись в мою дверь» еще снимается, мы покажем вам единственного и неповторимого Серкана Болата (Керема Бюрсина) в новом сериале «Если сильно полюбишь». Для нас это смелый эксперимент: за 25 лет существования ТНТ турецких сериалов на канале еще не было. Все когда-то бывает впервые».

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