Сервис для артистов BandLink выберет самые креативные кейсы продвижения музыки

BandLink объявил о запуске проекта BandLink СпотЛайт. Команда сервиса вместе с экспертами музыкальной индустрии отберет самые яркие и необычные примеры продвижения музыкальных релизов и расскажет о них, чтобы вдохновить молодых артистов креативно подходить к промо своего творчества.

«Миссия СпотЛайта — находить и подсвечивать кейсы креативного промо, которые помогают музыкальной индустрии двигаться вперёд. Музыкальная сцена обязывает современных артистов более вдумчиво подходить к продвижению — проекты должны выделяться на фоне сотен других в релизную пятницу. Речь не обязательно о дорогостоящих кампаниях: в этом году мы уже видели, как создатель проекта «тима ищет свет» разыграл слепок собственной челюсти, Acid Racer превратил сингл «masala» в специи для чая, а Settlers организовали целое «застолье» на Севкабеле, установив на территории культурного центра арт-объект с белыми скатертями, рушниками и домашним караваем. Мы вдохновляемся такими историями и радуемся, что артисты все чаще используют для их создания бесплатные инструменты BandLink. Например, помещают QR-коды, ведущие на прослушивание релиза, в самых неожиданных местах: от собственной одежды до плакатов с живыми цветами. СпотЛайт появился, чтобы еще больше артистов пришло к созданию уникальных кампаний, которые помогают увеличивать количество прослушиваний», — рассказывает Артем Атанесян, менеджер по работе с артистами BandLink и развлекательных сервисов Яндекса.

BandLink СпотЛайт будет представлен в формате онлайн-сборника креативных музыкальных кейсов. Это поможет начинающим артистам по-новому взглянуть на создание промо и вдохновиться перед реализацией собственных кампаний. А также получить дополнительный охват тем артистам, чьи истории продвижения будут отобраны для сборника. В июле на сайте проекта BandLink СпотЛайт появится специальная форма для подачи заявок к участию. Бюджет кейса не имеет значения, к питчингу принимаются и те случаи, когда промо было сделано абсолютно бесплатно.

О запуске BandLink СпотЛайт объявили 17 июня на первом летнем СаундЧеке — образовательном событии BandLink и Яндекс Музыки для артистов и всех неравнодушных к музыкальной индустрии людей — на Плюс Даче в московском Парке Горького. Он был посвящен креативным музыкальным промокампаниям, а также умению общаться с аудиторией не только с помощью музыки, но и на языке визуала. Гостями-экспертами события стали режиссер видеоклипов Никита Вильчинский, креативный директор Саша Пьяных, хип-хоп-артист Acid Racer, креативный директор Яндекс Музыки и Яндекс Афиши Никита Квасник и фотограф-художник Юлия Склярова. С мероприятия артисты ушли с готовыми чек-листами по полному циклу подготовки промокампаний: от анализа аудитории до методолгогии брейнштормов и выбора визуального оформления идей.

На следующем СаундЧеке, который пройдет на Плюс Даче в Парке Горького в июле, BandLink поделится первыми результатами проекта.

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