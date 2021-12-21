Сервис more.tv анонсировал новогодний эпизод «‎Трудных подростков»

Премьера спецвыпуска молодежного хита «Трудные подростки» состоится 27 декабря эксклюзивно на сервисе more.tv. По итогам трех сезонов сериал из линейки more originals перешагнул отметку в 200 млн просмотров.

По сюжету новогодней серии Антон Ковалев (Никита Волков) наконец получил заслуженное признание за свою работу с трудными подростками. В канун Нового года его номинировали на общероссийскую волонтерскую премию «Горящие сердца». Но у организаторов есть одно условие: на церемонию нужно обязательно прийти со своими подопечными. И, конечно же, подростки быстро превращают светское мероприятие в абсолютный хаос.

Специальным гостем эпизода стала певица и актриса Анна Семенович. Она сыграла вымышленную версию себя — звезду шоу-бизнеса, которая ведет церемонию вручения премии «Горящие сердца». Это не просто камео, а полноценная роль второго плана.

О съемках серии продюсер и автор сценария сериала Екатерина Матвиенко и актеры Никита Волков, Владимир Гарцунов и Алена Швиденкова рассказали на Q&A сессии фестиваля BUBBLE Comics Con 2021:

«Мы смонтировали третий сезон и к монтажу последней серии уже начали скучать по ребятам. Круто было еще раз увидеться в этом году, потому что обычно мы собираем героев только на летний «лагерь», а теперь у нас был и небольшой зимний. Было очень здорово побыть вместе в этой новогодней атмосфере и поснимать «Трудных подростков»».

В новогоднем выпуске к своим ролям также вернулись Анастасия Крылова, Виталий Андреев, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Виктория Буцких и Алыпова Дарья.

Режиссером праздничного эпизода выступил Рустам Ильясов, который работал над всеми тремя сезонами сериала. Продюсеры серии — Ирина Варламова, Максим Рыбаков, Дмитрий Лунев, Борис Мокроусов, Сергей Бородин, Наталья Голодова и Артем Мартиросов. Креативные продюсеры — Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко. За создание сценария отвечали Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко и Дмитрий Видавский.

Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production специально для more.tv.

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