Сервис СберЗдоровье запустил сериал о возможностях онлайн-медицины

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье запустил мини-сериал «Спасибо, доктор», наглядно демонстрирующий возможности онлайн-медицины. В 5 сериях, которые длятся в среднем до 5 минут, на реальных жизненных примерах рассказывается, как врачи каждый день помогают пациентам онлайн. Все серии сняты в разных жанрах кинематографа – здесь и драма, и комедия, и детектив.

Сейчас сериал можно посмотреть на официальных страницах сервиса, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

Врачи сопровождают нас на протяжении всей жизни, с самого рождения, и сейчас они стали еще ближе благодаря технологиям. И именно это одна из ключевых идей сериала.

В основе сценария – жизненные истории, знакомые каждому. Герои пытаются успеть всё за 24 часа, переживают за близких и наконец вспоминают о себе, гуглят все симптомы и избавляются от навязчивых мыслей, а также узнают, как работает доказательная медицина. В съемках задействовали врачей сервиса, которые давали героям сериала рекомендации по самочувствию. Зрители увидят, как проходит онлайн-приём на практике, и с какими проблемами можно обращаться к телемедицинским врачам дистанционно.

«До 60% запросов к врачу сегодня можно решить дистанционно, и мы как сервис онлайн-медицины стараемся еще больше показывать и рассказывать, как это работает. Мы снимали реальных врачей, которые продемонстрировали, как ведут приём, чтобы у наших пользователей складывалась самая реальная картина дистанционного общения с врачом. Врачи, принимающие онлайн, это те же высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом. В сериале мы отразили несколько ситуаций, в которых онлайн-консультация не просто помогает, но и спасает жизни», - рассказала Яна Марчук, руководитель продуктового маркетинга и бренд-коммуникаций медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье.

Работа состоит из пяти серий: «Миссия невыполнима», «Назад в будущее», «Дела сердечные», «Ну всё» и «Чем докажешь?».

Сериал был разработан медицинским-онлайн сервисом СберЗдоровье совместно со студией «Два слова».

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