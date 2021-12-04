Сервису«Ключи от зала» в сети «КАРО» исполнился год

Год назад, 1 декабря 2020 года, ведущая российская сеть кинотеатров «КАРО» первой реализовала новое для отечественного кинорынка бизнес-решение, актуальное в период пандемии и действующих ограничений. Сервис «Ключи от зала» позволил максимально просто и быстро забронировать любой зал (классический, IMAX, или Black) под любое личное событие. Гости получили возможность самостоятельно зарезервировать кинозалы в экспресс-формате по привлекательной цене, а сам процесс упростится до нескольких кликов на лендинге http://event.karofilm.ru/.

Год присутствия услуги на рынке доказал ее востребованность и послужил отправной точкой к запуску аналогичных продуктов в других киносетях. За это время в рамках «Ключей от зала» в «КАРО» поступило более 2000 заявок и проведено более 500 мероприятий. Чаще всего залы арендовали, чтобы обрадовать близких – показать поздравительные ролики-сюрпризы или сделать предложение руки и сердца. Представители креативных и творческих специальностей используют бронирование залов в «КАРО» для презентации отчетных работ и для брейнштормов – высокое качество картинки и звука позволяет проводить подобные встречи на самом высоком уровне. Залы Black чаще всего бронировали под романтические свидания. Наиболее востребованным для бронирования кинотеатром сети стал столичный «Октябрь», и именно в Москве и Петербурге услуга пользуется наибольшим спросом. Продукция кинобаров u-choose также популярна у гостей, выбирающих услугу «Ключи от зала». Большой ассортимент из линейки healthy от Вкусвилл и классических кинотеатральных снэков позволяет выбрать вариант закуски, идеально созвучный поводу, будь то детский день рождения или мальчишник.

На волне успеха «Ключей от зала» в 2021 году в киносети появилось самостоятельное направление КАРО.Гейм, которое позволило любителям гейминга забронировать кинозал для игр в приставку. Неповторимый геймплей и объемный звук привлек в «КАРО» новую аудиторию. Вскоре сервис стал удобнее – на старте геймерам предлагалось принести оборудование с собой, сейчас же каждый зал оснащен собственной приставкой. Киноиндустрия и геймеры нашли общие точки соприкосновения, а потому проведение кибертурниров и просмотры кибертрансляций самых популярных компьютерных игр стали привычным видом досуга в «КАРО». Для трети мероприятий в рамках КАРО.Гейм также чаще всего выбирают современный киноцентр «Октябрь», расположенный в самом центре столицы.

В предновогодний сезон услуга «Ключи от зала» приобретет дополнительную актуальность, особенно с учетом репертуара, богатого на голливудские хиты и фестивальные новинки. Воспользоваться сервисом по-прежнему просто – нужно заполнить заявку с датой, временем, кинотеатром, залом и количеством гостей, а также типом контента. Это может быть фильм из репертуара «КАРО» – гостя ждет выбор из картин разных жанров – или авторские медиа-материалы, на которые у заказчика есть права. Уже на этапе формирования заявки гость получит предварительный расчет стоимости услуги. Цена фиксирована за два часа бронирования зала в любой день недели. Дополнительные услуги, в том числе, кинобара, оформления помещений, предоставления обслуживающего персонала, организации фуршетов и кофе-брейков и полного технического аудиовизуального сопровождения, при необходимости, будут рассчитаны менеджером в индивидуальном порядке.

«Решение первыми протестировать подобную услугу на российском рынке дало понимание, что кризисное время – лучшее для экспериментов и выхода на новую аудиторию. Сегодня трудно представить нашу сеть без подобного сервиса, мы следим за предпочтениями гостей и совершенствуем его. И, конечно, рекомендуем бронировать залы для празднования в предновогодние дни уже сейчас, пока не наступила совсем горячая пора», — отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова.

«Декабрьский репертуар обещает порадовать огромным количеством масштабных новинок, среди которых «Человек-паук: Нет пути домой», «Зверопой 2», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Чемпион мира», «Три богатыря и конь на троне» и даже перезапуск культовой рождественской мелодрамы «Реальная любовь». Каждую из этих картин можно будет взять на уединенный показ в кругу друзей или семьи в рамках «Ключей от зала», и такой сеанс обязательно запомнится», — отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО».

В акции «Ключи от зала» участвуют определенные кинотеатры и залы (классические, IMAX и BLACK), полный перечень смотрите на http://event.karofilm.ru/. Сервис доступен во всех городах присутствия сети.

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