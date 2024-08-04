Серзин Семён

Семен Серзин — режиссер. Родился в 1987 году в Мурманске. Окончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию Театрального искусства. Работал главным режиссером в «Этюд-театре», основал независимое театральное объединение «Невидимый театр». Известен постановками по Уильяму Шекспиру, Андрею Платонову, Сергею Довлатову, Мартину Макдоне. В июне 2024 года состоялась премьера его спектакля «Отцы и дети» в Театре Наций. Играл в фильмах Кирилла Серебренникова «Лето» и «Петровы в гриппе». Снял фильмы «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова, которую ранее ставил в театре, и «Похожий человек», где сыграл главную роль. Снимал клипы для группы OQJAV.
«Рыжий» – фильм режиссера Семена Серзина о поэте Борисе Рыжем, 2024