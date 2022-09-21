«Сетевой сериал» о событиях начала ХХ века запустили в социальной сети ВКонтакте

Новый исторический медиапроект рассказывает о главных культурных событиях 20-х годов прошлого века так, как если бы в то время существовал интернет. Автором «Жизни» стала продюсерская компания WMG при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Начало ХХ века стало для людей той эпохи временем новых возможностей, идей и технологий. Ко второй декаде прошлого столетия относят эксперименты русских художников в абстрактном искусстве, смену в литературе буржуазного «я» на пролетарское «мы», а также доступность театрального искусства, ставшего одним из факторов просвещения народа.
Один из героев «Жизни» — предприниматель 20-х Макар Зорькин — знакомит читателя со «своей» эпохой и проводит параллели между событиями прошлого и настоящего. Таким образом, он открывает читателю простую истину: «Жизнь циклична и наполнена возможностями» Этот посыл тонкой нитью вплетен в хронологию повествования.
Также лицами проекта стали такие выдающиеся личности той эпохи, как Маяковский и Лиля Брик, Ленин и Луначарский, Есенин и Блок. В формате коротких видео-историй, они познакомят пользователей ВКонтакте со своей будничной жизнью: расскажут, что они едят, какую одежду носят и что покупают.
В реализации медиа-проекта «Жизнь» приняли участие актриса Лукерья Ильяшенко, актер Владимир Канухин, кинокритик Дмитрий Пучков (Гоблин), радиоведущий Святослав Савченко, художник Николай Рындин.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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