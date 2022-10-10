Sevak выступил с большой сольной программой в Москве

Sevak впервые за долгое время дал большой сольный концерт в Москве, он представил программу «Жди меня там». Мероприятие состоялось в концертном зале “1930 Moscow”. Более 3000 билетов было раскуплено в первые дни продаж.

Sevak (Севак Ханагян) – певец, автор песен. Стал популярным, после участия в телевизионных шоу «Главная сцена» и «Голос». Победитель шоу «Х-Фактор». Представлял Армению на международном конкурсе «Евровидение», также был наставником шоу “Голос”, съемки которого проходили в Ереване. Зрители влюбились не только в яркую внешность исполнителя, но и в запоминающийся тембр и авторские композиции. Лидер трендов YouTube в разделе “Музыка”, его композиция “Жди меня там” набрала 53 млн. просмотров. Автор и исполнитель саундтрека к фильму “Непрощенный”, где главную роль сыграл Дмитрий Нагиев.

Уникальный пример исполнителя, который одинаково популярен, как в России, так и в странах СНГ. А его альбом «Океан внутри Тебя» покорил миллионы слушателей по всему миру.

Sevak признается: «Для этого концерта я выбрал 24 трека из 50. Композиции , вышедшие несколько лет назад звучали в совершенно новой аранжировке — “Когда мы с тобой”, “Не молчи” и т.д. Сегодня вы услышали и новую песню — “До встречи”, мы планируем ее выход на все платформы в течение двух недель».

Директор исполнителя Альберт Вартанов отметил, что подготовка к концерту шла в течение последних нескольких месяцев: «Сегодня вы увидели и услышали не только потрясающий звук и свет, но и в целом работу команды артиста. Мы собрали этот зал без рекламы и промоушена. Для нас это исторический день, новая веха в развитии, которая говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Дальше мы настроены собирать еще большее количество аудитории. Это только начало».

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