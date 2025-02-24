Севастопольские рассказы и другие креативные продукты

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Правительство города Севастополя заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом РЦИС поможет городу федерального значения цифровизировать сферу интеллектуальной собственности, окажет содействие в совершенствовании нормативно-правовой базы и поспособствует реализации просветительских и образовательных проектов.

Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Севастополь не только город-герой и важнейший форпост нашей страны на Черном море, но и значимый центр промышленности, инженерной мысли и прикладной науки: «Судостроение немыслимо без инновационных решений. Например, конструкторское бюро “Коралл” проектирует платформы и суда технического флота для разработки месторождений на шельфе. Уверен, что и этому КБ, и другим предприятиям нашего города будут полезны инструменты фиксации, учета и “упаковки” интеллектуальных прав на базе инфраструктуры РЦИС.РФ».

Он добавил, что не менее полезна блокчейн-инфраструктура будет креативному сектору. «Решения, ориентированные на охрану креативного продукта, могут оказаться полезны и музеям, популяризирующим историко-культурное наследие, и разнообразным культурным проектам, туристическому бизнесу и даже общепиту, который зачастую располагает довольно большим ассортиментом интеллектуальной собственности. Вместе с РЦИС наши компании смогут наращивать и коммерциализировать нематериальные активы еще успешнее», — отметил он.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский в свою очередь подчеркнул, что благодаря внедрению платформенных решений на базе РЦИС.РФ региональная администрация сможет оценивать эффективность поддержки тех или иных начинаний в технологической и креативной сферах: «Распределенный реестр представляет собой огромный каталог результатов творческой деятельности, будь то в научной или культурной сфере. При этом данные о правообладании или переходе прав в результате лицензионной сделки нельзя удалить или подменить задним числом. Это означает, что в распоряжении региональных властей всегда будет удобный инструмент статистического наблюдения, позволяющий оценить, сколько интеллектуальной собственности было произведено, сколько было заключено лицензионных сделок, а значит — в какой мере “отбились” вложения в творческие и технологические отрасли».

Он добавил, что в рамках соглашения РЦИС готов поучаствовать в организации образовательных и просветительских проектов на тему интеллектуального права, ориентированных на представителей профильных ведомств и сообщество креативных и технологических предпринимателей. «Мы имеем большой опыт организации программ дополнительного образования, семинаров, лекций и мастер-классов с участием ученых правоведов и юристов-практиков, знакомых со всеми нюансами работы с нематериальными активами в конкретных отраслях. Полагаю, что сотрудничество с регионом может оказаться плодотворным и на этом направлении», — заключил Андрей Кричевский.