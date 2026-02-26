Оплата публикаций

Севастопольский государственный театр оперы и балета и Михайловский театр заключили соглашение о сотрудничестве

А. Касаткина, И. Делигач ©️ пресс-служба Севастопольского театра оперы и балета
А. Касаткина, И. Делигач Фото: пресс-служба Севастопольского театра оперы и балета

В Санкт-Петербурге 25 февраля 2026 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Севастопольским государственным театром оперы и балета и Санкт-Петербургским государственным академическим театром оперы и балета им. М.П. Мусоргского – Михайловским театром. Документ, подписанный в присутствии губернаторов регионов Михаила Развожаева и Александра Беглова директорами театров Анной Касаткиной и Ириной Делигач, закрепляет намерение коллективов о долгосрочном творческом содружестве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил: «Наш театр оперы и балета — новый крупнейший культурный центр Юга России, доминанта комплекса, который строится на мысе Хрустальном по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. И пока здание возводят — артисты уже выступают на крупнейших сценах страны с балетами „Грозовой перевал“ и „Поликушка“ и оперой „Алеко“. В марте и апреле состоятся „Большие гастроли“ театра в Саранске и Красноярске. На этот год запланировали несколько премьер! Конечно, впереди ещё много работы — многое предстоит сделать, чтобы наш театр получил своё лицо, известность и историю. И сотрудничество с Михайловским театром — это важнейший этап на этом пути. Наши артисты смогут создавать совместные проекты, обмениваться опытом, выступать на сценах Севастопольского и Санкт-Петербургского театра. Это огромный и важный шаг к тому, чтобы о нашем театре, о наших артистах узнала вся страна».

Севастополь и Санкт-Петербург — официальные города-побратимы. Их объединяет не только статус морских столиц, но и общая судьба городов-героев. Сегодня эта вековая связь обретает новое измерение в совместных театральных проектах, задающих высокую планку для оперного и балетного искусства.

«Севастопольский театр уже начал активное сотрудничество с Большим и Мариинским театрами, — подчеркнула Анна Касаткина, директор Севастопольского государственного театра оперы и балета. – В Большом мы показывали нашу первую балетную премьеру — „Грозовой перевал“. На исторической сцене Мариинского театра представляли балет „Поликушка“, а в Мариинском-2 — оперу „Алеко“. На Новой сцене Большого выступим и в этом году, уже весной. И мы очень рады сотрудничеству теперь с еще одним из старейших театров оперы и балета России — Михайловским. Это большая честь и радость для нас! О ближайших наших планах с Михайловским мы объявим совсем скоро».

Новое соглашение — продолжение давних дружественных отношений между Севастополем и Санкт-Петербургом и еще одна точка опоры для сохранения и приумножения традиций русского театра.

