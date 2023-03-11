Северное сияние, хаски и олени в новом клипе Миши Комарова «Стальные струны»

Долгожданный клип на песню «Стальные струны» Миши Комарова наконец вышел и уже набирает просмотры в сети. Клип создан участниками проекта «7 чудес России с Лялей Алексаковой» и основная идея клипа, это отразить чувства, которые мы испытываем вдали от дома, когда путешествуем или уезжаем куда-то по делам, это и ностальгия, и желание увидеть что-то новое и интересное, это мир вокруг, глазами путешественника. Песня была написана в 2022 году. Я, Миша Комаров, являюсь исполнителем, автором музыки и слов, а так же аранжировщиком всех своих песен, такое, очень выгодное для музыкальных проектов сочетание профессий.

Песня выпущена именно сейчас, потому что ждали окончания работ над одноименным клипом, с некоторых пор стало доброй традицией выпускать релиз песни вместе с видеорядом. В клипе хотелось отразить необъятные просторы нашей страны, показать красоту удивительных природных явлений крайнего севера и вечернее убранство нашей столицы. В клипе сочетаются ночная Москва и Северное сияние в Мурманске, олени с ветвистыми, огромными рогами и Хаски, с невероятной силой и каким-то особенным собачьим восторгом, бегущие в упряжке. Оператор клипа Андрей снял потрясающие кадры из иллюминатора самолета, которые лучше всего передают величие просторов и огромные расстояния между городами.

По сюжету клипа, автор песни летит в самолете и видит рядом девушку, которая любуется удивительными видами, проносящимися под крылом самолета. Так и весь клип мы видим глазами этой девушки, которая путешествует из Мурманска в Москву. Нет, он её не преследует, просто им по пути.

Результат работы нашей команды над этим клипом превзошёл все мои ожидания, получилось захватывающее и красивое видео. Этот клип создан по принципу - «пойдём со мной», в нём всё, как бы зовет тебя, смотри как тут красиво, это веселые и пышущие энергией Хаски, олени, кивающие в такт песни рогатыми головами, Москва переливающаяся праздничными огнями и северное сияние. Так же в клипе удалось показать глазами главной героини узнаваемые достопримечательности Мурманской области, это знаменитые огромные качели в Териберке, невероятной красоты снежные просторы, берег Баренцева моря и прибой с белой пеной на желтом песке под свинцовым небом.

Так же одним из чудес этой поездки я бы назвал сами съёмки, поймать такие кадры, это действительно чудо, иначе не скажешь. Северное сияние поймать не просто по той причине, что длится оно всего минут десять и нужна ясная погода. А как Андрей Михайлов снимал Хасок, бегущих в упряжке! Жаль, что никто не снимал его в этот момент. Нам для клипа был нужен кадр ближнего плана, как собачки весело бегут, снег летит из под лап, их открытые рты с розовыми языками. Снять это со снегохода, идущего впереди никак не получалось, и Андрей, совершил чудо, просто побежал с камерой сперва сбоку от собак, а потом и спереди, подбадривая и призывая собачек смотреть в объектив камеры. К слову, скорость упряжки 30 км в час.

Хочу добавить, что Хаски просто обожают бегать в упряжке, им это жизненно необходимо, их переполняет столько энергии и это единственная возможность её правильно потратить. Первыми в упряжке бегут самые умные. У нас это были Азур и Ёлка, которые понимают все команды: право, лево и т.д., в середину упряжки ставят тех, кто хорошо держит темп, а последними идут самые сильные и выносливые, потому что на них ложиться основная нагрузка. Ещё есть забавный момент, по хвостам можно определить, кто тянет в данный момент, а кто расслабился и бежит не напрягаясь. Если хвост вверх и завернут бубликом, собачка не сильно участвует в мероприятии, а если хвост вытянут, то это трудяга, на таких и приходится в данный момент вся нагрузка!

А вот при съёмке олений ни каких чудес не потребовалось, они с великим удовольствием позировали, как профессиональные модели. Утром уже ждали нас и, казалось были очень рады всей этой суете и движухе, вели себя, как настоящие звезды, спокойно и уверенно.

Для меня в этой песне сложились в одно целое очень разные чувства, здесь и ностальгия и захватывающий мысли ветер странствий, и постоянный поиск своего места в жизни.

«Из Магадана я летел и думал,

В какой огромной мы живём стране.

Когда-то провода стальные струны

Держали крепко на одной волне.

Для связи нам порой письма хватало,

Раз в месяц, а бывало и раз в год.

Мы пели песни, песен было мало,

Но помнил наизусть слова народ...»

Думаю, видеоряд наилучшим образом дополнил слова песни и отразил чувства, которые испытывает человек, когда уезжает куда-то или возвращается домой, а может просто путешествует по родной стране. Ведь только вдали от дома и близких ясно понимаешь, насколько тебе они дороги, какими бы красивыми и захватывающими не были другие города и страны. Поэтому, если жизнь стала пресной и в ней не хватает радости и счастья, собирайтесь в дорогу. Новые впечатления, знакомства с новыми людьми, всё это способно наполнить жизнь смыслом.

Клип получился масштабный, как нам и хотелось, его можно найти в соцсетях, на моих страницах в VK и OK , так же релиз песни «Миша Комаров - Стальные струны» вышел на всех музыкальных сервисах.

Желаю всем жителям и гостям нашей необъятной страны, побольше путешествовать и узнавать о чудесах России, давайте вместе делать нашу страну самой интересной и красивой в мире. Хорошего вам настроения и уверенности в завтрашнем дне!

Миша КОМАРОВ,

Фото – Андрей МИХАЙЛОВ

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