Сформирован лонг-лист кинофестиваля «ЛАМПА»-2023

Международный кинофестиваль «ЛАМПА» завершил прием заявок на конкурсный отбор фильмов, которые объединяет важный элемент — импакт-контент со значимым и глубоким посылом, вдохновляющий зрителей на позитивные перемены. Самые популярные темы работ этого сезона — культурное наследие, семейные ценности, внимание к пожилым людям, инклюзия.

Всего на Х юбилейный кинофестиваль было подано 524 заявки из 54 стран мира. Лидерами по количеству киноработ традиционно стали Россия, Иран и Индия.

Фестивальные фильмы «ЛАМПЫ»-2023 — это мотивационный ресурс, который предлагает новые форматы поведения в обществе. Конкурсные работы кинофестиваля не подходят под определение «кино на вечер». Эти фильмы не отпускают, они открывают темы для размышлений и обсуждения, вовлекают в решение социальных проблем целые волонтерские движения и предлагают совершенно новую технологию действенных изменений.

Дирекция кинофестиваля подвела первые промежуточные итоги, отобрав фильмы, которые поборются за присутствие в шорт-листе «ЛАМПЫ» этого года. Среди участников конкурсного отбора традиционно есть как любители, так и профессионалы киноиндустрии, обладатели престижных кинопремий.

Очень радует, что художественный и технический уровень фильмов, поступающих на конкурс ежегодно растет. Примечательно, что тренд на импакт-контент проникает все глубже в анимацию. Жюри предстоит непростая задача выбора лучшей анимационной работы — на конкурс подано много глубоких, пронзительных мультипликационных проектов.

Жанр вдохновляющего короткого метра все больше и больше привлекает внимание режиссеров и актеров российского кинематографа. В конкурсных фильмах «ЛАМПЫ» снялись популярные актеры: Ирина Безрукова, Андрей Мерзликин, Александр Михайлов, Иван Добронравов и многие другие.

В этом году дирекция кинофестиваля учредила 3 новых номинации в честь 300-летия города Перми и 10-летия «ЛАМПЫ». Особое внимание уделялось отбору конкурсных заявок пермских режиссеров о выдающихся людях, интересных событиях нашего края. От пермских кинематографистов на фестиваль поступило рекордное количество заявок — 24 фильма короткого метра.

В 2023 году «ЛАМПА», как и прежде выступает международной социо-культурной площадкой, где языком кино со зрителем говорят о подлинных человеческих ценностях. Такие работы на суд жюри отправили режиссёры из Бразилии, Казахстана, Африки, Франции, Италии, Турции, Испании, Германии, Канады, Аргентины, Индонезии, Армении, Египта и т.д.

Дирекция Международного кинофестиваля «ЛАМПА» благодарит всех участников за проявленный интерес к конкурсу.

Шорт-лист будет объявлен 30 июня, следите за новостями на сайте кинофестиваля!

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Министерства культуры Российской Федерации, АНО «Центр развития кинопроизводства». Генеральный медиапартнер кинофестиваля – Национальная Медиа Группа.

Текст – Дирекция кинофестиваля «ЛАМПА»,

Фото – Елена БРЮХОВА

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