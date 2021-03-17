Сформирована делегация Московской области на участие в XX молодёжных Дельфийских играх России

С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае пройдут XX молодёжные Дельфийские игры России. По сложившейся традиции участниками соревнования станут ученики детских школ искусств и студенты колледжей Подмосковья. Творческую делегацию представят 35 детей.
Конкурсанты выступят в 17 номинациях: фортепиано, скрипка, сольное народное пение, флейта, изобразительное искусство, эстрадное пение, академическое пение, баян/аккордеон, балалайка, художественное чтение, саксофон, медные духовые инструменты (труба), художественные ремёсла, классическая гитара, домра, кулинарное искусство и классический танец.
В номинации «Классический танец» Подмосковье примет участие впервые. Своё мастерство продемонстрируют студентки Красногорского филиала Московского Губернского колледжа искусств Мария Ткачёва и Анна Красникова.
Вновь поборются за призовые места 8 участников и призёров XIX молодёжных Дельфийских игр.
Напомним, Дельфийские игры – это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Масштабное мероприятие проводится ежегодно в разных российских регионах в целях выявления и поддержки творчески одарённых детей и молодёжи.
В состав профессионального жюри Дельфийских игр входят выдающиеся деятели культуры и искусства, ведущие исполнители современности, преподаватели музыкальных вузов страны.
Победители игр награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также дипломами.
На протяжении последних лет Московская область входит в пятёрку сильнейших команд Дельфийского рейтинга (2017 год – 4‑е место; 2018 год – 3‑е место; 2019 год – 3‑е место, 2020 год – 3‑е место).
Выписка из протокола заседания комиссии регионального отборочного этапа XX молодёжных Дельфийских игр размещена на сайте Научно-методического центра ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.