Сформирована делегация Московской области на участие в XX молодёжных Дельфийских играх России

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С 21 по 26 мая 2021 года в Перм­ском крае прой­дут XX моло­дёж­ные Дель­фий­ские игры Рос­сии. По сло­жив­шей­ся тра­ди­ции участ­ни­ка­ми сорев­но­ва­ния ста­нут уче­ни­ки дет­ских школ искусств и сту­ден­ты кол­ле­джей Под­мос­ко­вья. Твор­че­скую деле­га­цию пред­ста­вят 35 детей.

Кон­кур­сан­ты высту­пят в 17 номи­на­ци­ях: фор­те­пи­а­но, скрип­ка, соль­ное народ­ное пение, флей­та, изоб­ра­зи­тель­ное искус­ство, эст­рад­ное пение, ака­де­ми­че­ское пение, баян/аккордеон, бала­лай­ка, худо­же­ствен­ное чте­ние, сак­со­фон, мед­ные духо­вые инстру­мен­ты (тру­ба), худо­же­ствен­ные ремёс­ла, клас­си­че­ская гита­ра, дом­ра, кули­нар­ное искус­ство и клас­си­че­ский танец. 

В номи­на­ции «Клас­си­че­ский танец» Под­мос­ко­вье при­мет уча­стие впер­вые. Своё мастер­ство про­де­мон­стри­ру­ют сту­дент­ки Крас­но­гор­ско­го фили­а­ла Мос­ков­ско­го Губерн­ско­го кол­ле­джа искусств Мария Тка­чё­ва и Анна Красникова.

Вновь побо­рют­ся за при­зо­вые места 8 участ­ни­ков и при­зё­ров XIX моло­дёж­ных Дель­фий­ских игр.

Напом­ним, Дель­фий­ские игры – это ком­плекс­ные сорев­но­ва­ния моло­дых дея­те­лей искус­ства высо­ко­го уров­ня мастер­ства. Мас­штаб­ное меро­при­я­тие про­во­дит­ся еже­год­но в раз­ных рос­сий­ских реги­о­нах в целях выяв­ле­ния и под­держ­ки твор­че­ски ода­рён­ных детей и молодёжи.

В состав про­фес­си­о­наль­но­го жюри Дель­фий­ских игр вхо­дят выда­ю­щи­е­ся дея­те­ли куль­ту­ры и искус­ства, веду­щие испол­ни­те­ли совре­мен­но­сти, пре­по­да­ва­те­ли музы­каль­ных вузов страны.

Побе­ди­те­ли игр награж­да­ют­ся золо­ты­ми, сереб­ря­ны­ми и брон­зо­вы­ми меда­ля­ми, а так­же дипломами.

На про­тя­же­нии послед­них лет Мос­ков­ская область вхо­дит в пятёр­ку силь­ней­ших команд Дель­фий­ско­го рей­тин­га (2017 год – 4‑е место; 2018 год – 3‑е место; 2019 год – 3‑е место, 2020 год – 3‑е место).

Выпис­ка из про­то­ко­ла засе­да­ния комис­сии реги­о­наль­но­го отбо­роч­но­го эта­па XX моло­дёж­ных Дель­фий­ских игр раз­ме­ще­на на сай­те Науч­но-мето­ди­че­ско­го цен­тра ГАПОУ МО «Мос­ков­ский Губерн­ский кол­ледж искусств».

Ори­ги­нал пуб­ли­ка­ции нахо­дит­ся на сай­те сете­во­го СМИ artmoskovia.ru | Если вы чита­е­те её в дру­гом месте, не исклю­че­но, что её укра­ли.

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