шааев-шамиль

Шамиль Шааев (р.1988, Ивановская область) – современный художник. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета (2005-2010, Уфа), учился в аспирантуре на том же факультете (2010-2014). Окончил «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства (2019-2020). В 2023 году поступил в Haute école des arts du Rhin Mulhouse (Страсбург). В 2020 году попал в шорт-лист конкурса «Турбулентность», который проводили Cultural Creative Agency и Республика Катар в рамках ярмарки современного искусства «Cosmoscow». В 2023 состоялась персональная выставка Шамиля Шааева «Неотменимая модальность видимого» в ММОМА. Участник ряда крупных групповых выставок в России и за рубежом. С 2022 года резидент pop/off/art lab. Живет и работает в Страсбурге, Франция.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.