«ШАЛЯПИН». Впервые на телеэкране – история судьбы великого артиста в историческом сериале!

Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр Okko представляют многосерийный фильм «Шаляпин» – новый масштабный проект от создателей кинохитов «Грозный», «София» и «Годунов» киностудии «Москино». Сериал посвящен драматичной судьбе легендарного оперного исполнителя Федора Ивановича Шаляпина, ставшего символом национальной культуры на рубеже XIX и ХХ веков. Противоречивое, грозовое время, эпоха, вместившая в себя непримиримый раскол, предчувствие гражданской войны и небывалый взлет русского искусства, покорившего весь мир – вот центральные темы нового многосерийного фильма «Шаляпин».

1886 год. Казань. Отец (Федор Добронравов) пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного – он мечтает только о музыке и театре… Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте, и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Федора Шаляпина (Александр Горбатов) раскрывается в частной опере – новом проекте мецената Саввы Мамонтова (Владимир Юматов).

Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), готовой ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией (Юлия Снигирь). Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит своей жизни без детей, без оперы, без широкой русской песни. И без родины, любовь к которой составляет смысл всей его жизни. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого до боли.

Продюсер Екатерина Жукова («София», «Годунов», «Грозный»):

– Федор Шаляпин – легендарный певец, гордость России, человек уникальной судьбы. Он один из тех великих людей, с именами которых связана история нашей страны. Человек, появившийся из ниоткуда и превратившийся во всемирно известного оперного певца, равного которому не было. К сожалению, Шаляпина начали забывать, и мы решили напомнить о нем. «Шаляпин» – это не совсем биографическое кино, хотя мы старались соблюдать основные моменты истории жизни Федора Ивановича, его взаимоотношений. И, конечно, нам было интересно само время. События фильма разворачиваются на фоне Серебряного века, расцвета национальной культуры и всех противоречий и потрясений эпохи начала двадцатого столетия.

Режиссер Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня»):

– Продюсеры картины и телеканал «Россия» решили, что обязательно должен быть снят фильм о великом артисте Федоре Шаляпине. И за это я очень им благодарен! Для меня, как для режиссера, большая удача – снимать проект подобного масштаба. Несмотря на то, что «Шаляпин» – это историческое кино, темы и вопросы, которые мы затрагиваем, созвучны настоящему времени. Наша картина – история успеха человека, который родился в крестьянской семье и благодаря таланту и труду добился немыслимых высот. Но если ты – известный человек, то обречен быть на виду у всех: за тобой пристально следят, и порой твоя репутация от тебя не зависит. В Шаляпине была сила духа: когда он терпел неудачи, спотыкался на своем пути, он вставал и шел дальше. В этом и заключается масштабность его личности. Никогда нельзя сдаваться! Мне кажется, это вдохновляющий посыл зрителю.

ПЕРСОНАЖИ И АКТЕРЫ

Продюсер Мария Ушакова («Тихий Дон», «Ненастье», «Годунов», «Грозный»):

– Шесть месяцев длились актерские пробы, были выбраны и утверждены актеры на все роли, кроме главной. Через полгода «проб и ошибок», пересмотрев всех, кого возможно мы все-таки остановились на Александре Горбатове («Тихий Дон», «Ненастье», «Годунов», «Сердце пармы»). Честно говоря, я изначально не видела в этой роли никого, кроме Саши Горбатова, он и по экспрессивности своей и по фактуре, и по голосу очень подходит на эту роль. И даже в биографии у них с Федором Ивановичем много общего. Нам пришлось ради Саши поменять свой съемочный график и ждать его два месяца, так как он снимался в другом проекте. Это довольно дорогое «удовольствие», но мы его дождались, и это того стоило. Саша блестяще, с полной отдачей и с точным попаданием в образ исполнил эту роль! А вокальные партии за главного героя исполняет гениальный Ильдар Абдразаков, звезда мировой оперной сцены. То, что он сразу дал согласие на участие в нашем проекте - невероятное везение! Специалисты говорят, что его высокий бас максимально близок по звучанию к басу Шаляпина.

Оперный певец Ильдар Абдразаков:

– Я рад, что Фёдор Иванович Шаляпин запоёт моим голосом. Вообще, мой интерес к кино неслучаен. В детстве отец часто брал меня с собой на киностудию и на телевидение, я даже снимался в нескольких его фильмах и передачах. Съемочный процесс всегда был мне интересен. Но когда пришло время задуматься о будущей профессии, я не пошел учиться на киноактера, а выбрал театр. Тем не менее, кинематографическая среда осталась мне близка.

Также в фильме зрители увидят и других знаменитых героев эпохи. Прежде всего, это две женщины, любовь к которым терзала и мучила певца: его первая супруга, итальянская звезда балета Иола Торнаги (Мария Смольникова) и вторая жена Мария Петцольд (Юлия Снигирь). Предстанут в сериале и друзья, соратники, выдающиеся современники Федора Ивановича: художники Константин Коровин (Александр Яценко) и Михаил Врубель (Александр Яцко), актер Мамонт Дальский (Ян Цапник), антрепренёр Михаил Лентовский (Роман Мадянов), оперная прима Татьяна Любатович (Ирина Пегова), предприниматель и основатель Русской частной оперы Савва Мамонтов (Владимир Юматов), композитор и дирижёр Сергей Рахманинов (Лев Зулькарнаев), писатель Максим Горький (Роман Ладнев), народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский (Александр Большаков). Отца великого артиста, Ивана Яковлевича Шаляпина сыграл Федор Добронравов.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Конец XIX и начало XX века – удивительное по красоте и изяществу время, и, чтобы передать его на экране, необходимо было тщательно проработать изобразительную концепцию всего проекта, найти правильное цветовое решение, подобрать соответствующие интерьеры и экстерьеры. Для реконструкции этого особенного периода русской истории был приглашен заслуженный художник РФ, член Союза художников и Союза кинематографистов Александр Загоскин (продюсеры сериала, прозвавшие Александра Анатольевича «жемчужиной проекта», были вдохновлены его работой в картине «Серебряные коньки», за которую он был удостоен премий «Золотой орел» и «Ника»).

Художник-постановщик Александр Загоскин:

– Серебряный век – время модерна, архитектурных пропорций, искусства, талантливых людей. Тогда родилось очень много гениальных художников, поэтов. Но еще это было время назревающего ощущения грядущей трагедии! Все это, разумеется, мы постарались отразить в концепции создания картинки. В цветовом решении мы придерживались холодных оттенков, близких к стилю модерн: бирюзового, сиреневого, серого, белого и черного. Фактура, цветовые отношения, пропорции – это было самым главным в создании атмосферы того времени.

Натурные съёмки картины проходили в знаковых исторических местах Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Нижнего Новгорода. Улицы современных мегаполисов на время окунулись в прошлое, превратившись в променады времен Серебряного века. Уникальные съемки проходили на площади перед Большим театром в Москве: в соответствии с отображаемой в сериале эпохой на фасаде одной из главных столичных достопримечательностей была отключена иллюминация. К тому же, благодаря современным технологиям, авторам картины удалось сделать такие кадры Большого театра, которых еще никогда не было в кино. А в Санкт-Петербурге специально для съемок перекрывали улицы, выстраивая целые кварталы, делая фальшфасады, скрывая характерные приметы современности и добавляя афишные тумбы, адресные таблички, вывески, фонари, сани и кареты, полностью соответствующие началу ХХ века.

Съемочная группа работала также в интерьерах Большого, Мариинского и Александрийского театров, Государственном академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, Музее-усадьбе Шаляпина в Москве и Доме-музее Шаляпина в Санкт-Петербурге, Музее-усадьбе И.Е. Репина «Пенаты». Декорации московской квартиры оперного певца были построены на «Ленфильме».

ОБРАЗЫ

Воссоздавая образы реальных персонажей – Федора Ивановича Шаляпина, его официальной супруги Иолы Торнаги и гражданской жены Марии Петцольд, друзей Мамонта Дальского, Константина Коровина и других – гримеры стремились добиться максимального сходства с их изображениями на портретах и фотографиях. Помимо портретного грима они использовали и игровой пластический грим, когда дело касалось перевоплощений Шаляпина в оперных персонажей. К примеру, на создание сложного образа Дона Базилио из «Севильского цирюльника» понадобилось 3 часа. В общей сложности для разных героев Шаляпина было заготовлено более 20 париков. Одна из задач, которая стояла перед гримерами – подчеркнуть контраст между двумя любимыми женщинами Шаляпина: Иолой и Марией. Юлии Снигирь, сыгравшей гражданскую жену певца, делали яркий макияж, красные губы, холодные волны на волосах, впечатляющие кудри. А Марии Смольниковой – легкий, светлый макияж, чтобы подчеркнуть ее «домашность».

Художник по гриму Артем Демидов:

– Это был безумно интересный проект, мы все прожили эту историю вместе с её героями! Мы тщательно изучали жизнь Шаляпина и его друзей и ничего не придумывали, старались рассказать все максимально правдиво и в том, что касается внешнего вида персонажей. Для нас было важно соответствовать в мелочах той эпохе, чтобы зритель посмотрел сериал и поверил нам.

В проекте было задействовано около 100 париков, а бород, усов и бакенбард – в общей сложности более 200. Все костюмы для главных персонажей проекта были сшиты на заказ, а наряды для массовки в основном брали в аренду. Также шили много обуви – и для основных героев, и для актеров массовых сцен.

Художник по костюмам Наталья Салтыкова:

– У нас была огромная «костюмерка» для массовки! Ведь, к примеру, в одной из сцен в Большом театре, где пел Шаляпин, участвовало 120 человек. К тому же, наряды изысканной публики Мариинки и Большого должны были отличаться от одежды зрителей Казанского театра, куда ходили люди другого социального слоя… В общем, работа костюмеров на проекте была сложная, масштабная, но очень увлекательная. Для меня конец XIX и начало XX века – незнакомая эпоха, было очень интересно в неё окунуться. Одежда того времени уже близка к современной, но более изящная, изысканная.

У Федора Шаляпина в сериале было более 30 костюмов: и для жизни, и для выходов на театральную сцену. Шаляпин любил красиво одеваться, поэтому и у главного героя картины обширный гардероб – несколько рубашек, пиджаков, брюк, два халата, а также домашние куртки, шейные банты, галстуки, бабочки, кашне, разнообразная обувь и даже домашние тапочки. Самый ценный экземпляр – шуба Шаляпина из бобра со знаменитого портрета Бориса Кустодиева, которая максимально соответствует оригиналу. Её нашли на костюмерном складе «Мосфильма», а затем мастера подбили изнанку шубы, воротник и манжеты на рукавах натуральным бобровым мехом.

То, что любимые женщины Шаляпина очень разные, отражено, разумеется, и в их нарядах. У Иолы Торнаги в сериале преобладает одежда светлых тонов, нежные, кружевные блузки, классические юбки. У Марии Петцольд акцент был сделан на красный и черный цвета, броские, вызывающие украшения.

АКТЕРЫ

Александр Горбатов (Федор Шаляпин):

– Мы не так уж много знаем о Федоре Ивановиче Шаляпине. Его биография обросла легендами и анекдотами. Порой трудно разобраться, что правда, а что выдумка. Для меня важно было понять, почувствовать, каким он был. Как любил, как ненавидел, чем для него была Россия… Когда я читал сценарий, с каждой новой сценой все больше осознавал: играть личность подобного масштаба – невероятная актерская удача! Второго такого персонажа не найдешь. В Шаляпине было то, что мы по-русски называем самобытностью. Всю жизнь его душа, широкая, необъятная, рвалась наружу – в его голосе, который был слышен на весь мир. Но мы в фильме старались показать не только историю самого Шаляпина, но и судьбу русского театра того времени и события, которые повлияли на людей, на артистов в том числе. Ну, и, конечно же, тут есть любовь. Каждый в этой истории увидит что-то своё!

Юлия Снигирь (Мария Петцольд):

– Я играю вторую жену Шаляпина – Марию Валентиновну, которая на самом деле долгое время была его любовницей, поскольку он жил на две семьи. Какая она – моя героиня? Коварная женщина, которая увидела успешного, интересного мужчину и решила забрать его себе? Или она не смогла дальше жить без него, какая-то сила не дала ей сопротивляться чувствам? Её оправдывает то, что она, конечно, очень любила Шаляпина. Наш фильм – это некая версия определенного периода жизни великого русского артиста, которую реализовали авторы сценария, режиссер, актеры. Над проектом работала очень крутая команда во главе с Егором Анашкиным. И я хочу верить, что мы сумели отразить в сериале эпоху – сложное, переломное время, в котором довелось жить этим историческим персонажам.

Мария Смольникова (Иола Торнаги):

– Внутренне я восхищаюсь своей героиней. Встретив Шаляпина, она увидела в нем не просто талант, а свет, который она не смогла забыть. И эта любовь, которая ее осветила, дала ей силы так кардинально поменять свою жизнь. Ради него она оставила карьеру, любимое дело, семью и друзей. Шаляпин для нее был самым родным человеком на земле, она так чувствовала. И, несмотря на все испытания, которые преподнесла ей жизнь с ним, она была предана ему до конца. В этом ее сила! Наш фильм о таланте, о любви, о личности. Это попытка разгадать тайну характера личности Шаляпина.

Александр Яценко (Константин Коровин):

– Мой персонаж художник Константин Коровин – прямолинейный тип, который всегда рубит правду-матку и говорит Шаляпину то, что другие не могут ему сказать. Он максимально честен и искренен по отношению к своему другу. У них крепкая, настоящая дружба, и при этом они постоянно ссорятся и мирятся, бурно выясняют отношения. Причем их дружба началась с какого-то дурацкого конфликта, когда Коровин улыбнулся в ответ неимоверному хаму Шаляпину, увидел в нем свет и талант. У них, конечно, есть и много общего: оба – люди творческие, богема, их объединяет любовь к застольям, кутежам, веселью, вкусной еде… На мой взгляд, наша картина о любви, о дружбе, о сложностях выбора.

Ян Цапник (Мамонт Дальский):

– Мамонт Дальский – очень неординарный, уникальный человек, эгоист и анархист, к тому же. Он был отчасти безумен, но, безусловно, талантлив и гениален. Дальский зациклен на своей профессии, мечтает создать свой театр – этим он и живет. Порой совершает не совсем хорошие поступки. Мамонт Дальский сыграл в судьбе Шаляпина важную роль – он учил Федора Ивановича актерскому мастерству. Шаляпин ведь брал зрителей не только голосом, а еще и тем, что буквально жил на сцене. В отличие от других оперных исполнителей того времени, он не был ряженой куклой: на сцене, на глазах людей он перевоплощался, вживался в образ своего героя.

Ирина Пегова (Татьяна Любатович):

– Я играю оперную певицу Татьяну Любатович. К сожалению, на сегодняшний день осталось не так много информации о ней. Моя Любатович талантлива, энергична, полна жизни, но поставлена в определенные жизненные обстоятельства, которые сильно ее сковывают. Они с Шаляпиным пели на одной сцене и, конечно, у нее была ревность. Но не столько к его таланту, сколько к тому, как его все обожали и как им восхищались.

Роман Мадянов (Михаил Лентовский):

– Антрепренер Лентовский – нечист на руку, но таков его бизнес. Он – талантливый человек, который имеет замечательный вкус, интуицию. Он мгновенно отреагировал на человека, которого боженька явно поцеловал в макушку. Лентовский сразу увидел в Шаляпине божий дар, талант, голос и понял, как можно использовать еще молодого артиста. Конечно, он в некотором роде занимается мошенничеством, обманывает людей. Но вот так он живёт!

Федор Лавров (Исай Дворищин):

– Мой персонаж Исай – секретарь Федора Ивановича, который положил всю свою жизнь на алтарь его таланта. Он очень уважал и глубоко ценил Шаляпина, был верен и предан ему вплоть до его эмиграции. Шаляпин был взрывным человеком с мощной энергетикой, а мой персонаж более спокойный, вдумчивый. У них был хороший тандем... Наш проект откроет зрителю неизвестного Шаляпина, ведь мало кто знает про то, как он жил, с кем дружил, как любил и как мучился.

Многосерийный фильм «Шаляпин» снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Генеральный спонсор – БАНК ВТБ (ПАО).

В роли Федора Ивановича Шаляпина – Александр Горбатов. В фильме также снимались Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапник и другие. Режиссер – Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня»).

Не пропустите! Премьера исторической драмы «Шаляпин» с 13 февраля!

Фото – телеканал «Россия»

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