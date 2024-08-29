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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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SHAMAN, Люся Чеботина, Олег Газманов, Хабиб поделились своими секретами со студентами Академии Игоря Крутого на кэмпе «Новая волна»

editor
By editor
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игорь крутой и участники кэмпа новая волна

Игорь Крутой и участники кэмпа «Новая волна»

В Сочи завершился летний творческий кэмп «Новая волна», который в этом году был впервые организован Академией Игоря Крутого в рамках одноименного Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки. Более 70 детей и подростков со всей России приехали на Черноморское побережье, чтобы отдохнуть, завести новых друзей, пообщаться с любимыми артистами и с головой погрузиться в насыщенную творческую атмосферу фестиваля.

люся чеботина

Ежедневно участников кэмпа ждали увлекательные мероприятия: мастер-классы по вокалу, сценическому движению и актерскому мастерству, фан-встречи со звездами Люсей Чеботиной, Олегом Газмановым, Хабибом, паблик-ток с блогером Олегом Пилягиным в рамках кэмпа, общение со многими другими артистами за кулисами конкурса «Новая волна». Ребята посещали репетиции Международного конкурса, а также болели за его участников. Кроме того, у студентов Академии Игоря Крутого была своя фотозона за кулисами фестиваля, где и они могли пообщаться со звездами и записать веселые и познавательные видеоролики для социальных сетей. А Хор Академии Игоря Крутого принял участие в концертах Международного конкурса «Новая волна»: юные артисты выступили на одной сцене вместе с Юлианной Карауловой, Львом Лещенко, Ириной Аллегровой и Сосо Павлиашвили.

олег газманов

Все эти активности помогли детям и подросткам настроиться на нужный лад, чтобы подготовиться к собственному вокальному конкурсу «Битва талантов». Профессиональное жюри, в которое вошли заслуженный артист России автор и исполнитель SHAMAN, артист и музыкант Иван Чебанов, а также хореограф-постановщик международных конкурсов и педагог Академии Игоря Крутого Оксана Ромашкина, по достоинству оценили выступления всех участников. «Признаюсь, нам было очень трудно выбрать победителя, — поделился своими впечатлениями от «Битвы Талантов» Иван Чебанов. — Все дети безумно талантливы. И у меня, и у Ярослава (певец SHAMAN) в жизни было много разных конкурсов, и каждый из них был очередным шагом к успеху и исполнению мечты, даже если мы не побеждали. Так что те ребята, кто не занял первое место пусть не расстраиваются — это всего лишь небольшой опыт на их большом творческом пути».

shaman

Победительницей конкурса «Битва талантов» стала 8-летняя Ева Лейман из Барнаула. Жюри оценили талант девочки и ее эмоциональные выступления и сценические образы. В качестве награды за победу юная певица получила возможность выступить на традиционном праздничном телефестивале Академии — «Рождественская песенка года» и выйти на одну сцену с российскими звездами.

По завершению «Битвы талантов» студенты Академии Игоря Крутого попросили певца SHAMAN поделиться профессиональными советами для начинающих артистов, на что певец откровенно ответил: «Честно говоря я не очень люблю, когда советуют, и уж тем более поучают. Считаю, что у каждого человека в жизни свой индивидуальный путь, отличный от всех и давать советы — значит брать на себя ответственность и, возможно, влиять на этот путь. Мы не можем знать, как наше слово или совет отзовутся в дальнейшем. Я бы порекомендовал смотреть на других артистов, и перенимать у них то, что нравится. Что касается меня, я всегда занимался своим делом, шел по прямому пути, никогда с него не сворачивая. Помимо упорства, у меня есть еще одно качество, которое мне помогало держаться на плаву, идти вперед и вытягивало из любых сложных ситуаций. Это качество называется одержимость. Я одержим своим делом. Так что желаю всем начинающим артистам таланта, трудолюбия и одержимости».

хабиб

Помимо конкурса «Битва талантов» каждый ребенок мог попробовать свои силы в другом творческом состязании кэмпа — видеоквесте «Ты на волне». С самого первого дня дети снимали видеоролики о том, как проводят свое время на «Новой волне». Победительницей стала 9-летняя москвичка Евгения Кравцова. Как самый активный видеоблогер, она получила в подарок сертификаты на выбор: месяц обучения на топовом курсе Академии Игоря Крутого «Артист эстрады» или три индивидуальных онлайн-урока по любому из направлений Академии.

В финальный день кэмпа прошел праздничный концерт и посвящение в музыкальные Академики. Никто из участников не остался без памятного подарка. Все получили фирменный мерч, сладкий презент — торт с символикой кэмпа, а также сувенирные статуэтки — золотые звезды на пьедестале, которые будут напоминать детям об их звездном лете, проведенном на «Новой волне». «Ни разу не пожалели, что приехали сюда, — признавались участники на закрытии кэмпа». — Здесь столько всего классного каждый день происходило — столько звезд, музыки и новых друзей, что совсем не хотелось идти на море или к бассейну. Еще понравилась дружеская атмосфера кэмпа: все болели друг за друга во время конкурса «Битва талантов», помогали с выбором репертуара и сценическим образом. Жалко только, что так время быстро пролетело!»

Однако долго скучать детям не придется — уже совсем скоро Академия Игоря Крутого начнет свой очередной учебный год. Сейчас идет активный набор по 10 творческим направлениям. В этом году Академия масштабировалась за пределы России — открыла филиал в ОАЭ на базе Международной школы «BC Academy» в престижном районе Дубая Джумейра. Здесь смогут обучаться дети и подростки, проживающие в ОАЭ, — кто хотел бы получать классическое творческое образование международного уровня. Занятия будут проходить на русском или английском языках — по желанию учеников и их родителей. 

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