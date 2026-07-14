Шанс для молодых: кастинг в «Московский оперный салон»

В последний день осени, 29 ноября, в Колонном зале Дома Союзов прозвучат голоса, которые когда‑то потрясали мир. Здесь состоится премьера спектакля «Женские голоса эпохи перемен» – документально-музыкального полотна, посвящённого пяти легендарным вокалисткам XX века: Надежде Обуховой, Галине Вишневской, Валентине Левко, Клавдии Шульженко и Анне Герман. Каждая из них – целая эпоха, каждая – символ стойкости, таланта и женской судьбы, преломлённой через призму истории.

Постановка рождается в рамках проекта «Московский оперный салон» и обещает стать не просто концертом, а синтезом высокой академической музыки и драматического театра. Живой оркестр, хоровые партии и сценическое действие переплетутся в единое повествование. За музыкальную часть отвечают симфонический оркестр и капелла «Академия русской музыки» под управлением дирижёра Ивана Никифорчина, а режиссёрское воплощение доверено Марии Фомичёвой – обладательнице первой премии V Международного конкурса молодых оперных режиссёров «НаноОпера». Её работы уже известны свежим взглядом на классику, и новая постановка, без сомнения, станет событием.

Но спектакль – лишь вершина айсберга. Организаторы, арт-агентство «Премьер», запустили масштабный кастинг, чтобы дать дорогу молодым дарованиям. До 1 августа на сайте проекта https://mos-opera.ru/#rec2092709751 принимаются онлайн-заявки от оперных солистов и драматических актёров в возрасте от 18 до 30 лет. Для многих это уникальный шанс заявить о себе на сцене, где когда‑то блистали великие. Авторы проекта уверены: такой опыт – не просто трамплин, а возможность прикоснуться к традиции и вписать своё имя в историю.

Идея получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив, что подчёркивает её общественную значимость. В эпоху, когда голоса прошлого звучат всё тише, а будущее пишется здесь и сейчас, этот проект напоминает: искусство не знает возраста и границ, оно живёт, пока есть те, кто готов его продолжать. Кто станет новой Галиной Вишневской? Возможно, ответ на этот вопрос мы услышим уже 29 ноября – или найдём среди смелых заявок, которые придут до первого августа. Время выбирать – и время действовать.