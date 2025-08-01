«Шаронутый космос» – первая песня харизматичной юной артистки MIA MOON

Харизматичная девочка-артист MIA MOON и дочь известной в индустрии Лилии Тумаевой выпускает свою первую песню, вдохновленную тематикой космоса.
«Шаронутый космос» – это игривая детская песня, которая не только призвана развлечь самых маленьких слушателей, но и дать новые полезные знания. Мия увлекается космосом, планетами и звездами, о чем и поет в новой песне, которую сочинила сама при помощи артистки и сонграйтера GLAZAMI. За танцевальный продакшен песни отвечает Igor Ten, известный по работе с L’One, Beescus, Gayana, PIZZA и многими другими.
Релиз сопровождается большим количеством видео с виральным потенциалом, направленных на детскую аудиторию.