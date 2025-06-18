Шедевры русской кухни представят на ПЭМФ-2025

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году ресторан русской кухни «Варево» распахнет свои двери под эгидой проекта «Душа России». Гостям предложат попробовать настоящие кулинарные изыски, приготовленные из местных продуктов по старинным рецептам, но с использованием самых современных технологий.

По словам советника Президента РФ Антона Кобякова, гастрономия – это один из лучших способов рассказать о культуре, традициях и истории нашей страны. Площадка «Душа России» станет своеобразной витриной, демонстрирующей уникальные вкусы разных регионов. Это поможет закрепить за кухнями регионов статус важной части национального культурного наследия, знакомство с которым откроет новые грани богатой культуры России.

Шеф-повар Алексей Алексеев представит блюда, в которых соединятся кулинарные традиции разных уголков страны. Интерьер ресторана украсят полотна, созданные в рамках проекта «Душа России». Кроме того, посетителей ждет выставка костюмов российских Дедов Морозов в национальных стилях.

Помимо «Варево», для гостей и участников форума открыты рестораны «Кубань» и «Lunch», а также заведение, представляющее Республику Башкортостан и оформленное в национальном стиле.

«Душа России» – это масштабный проект, объединяющий более 190 народов, населяющих нашу страну. Он призван с помощью креативных индустрий и современных технологий адаптировать наше наследие для молодежи и показать ценность гармоничного развития. Здесь можно будет увидеть стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают бренды и ремесла, основанные на культурном коде, а также работы современных российских художников и дизайнеров. В программе павильона – сессии, дискуссии, экскурсии, опросы и викторины, посвященные развитию креативных индустрий, культуры, образования и социальных инициатив.