VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСанкт-ПетербургШедевры русской кухни представят на ПЭМФ-2025

Шедевры русской кухни представят на ПЭМФ-2025

editor
By editor
72
ресторан варево - пэмф-2025
Фото © пресс-служба Фонда Росконгресс

В рамках Петербургского международного экономического форума в 2025 году ресторан русской кухни «Варево» распахнет свои двери под эгидой проекта «Душа России». Гостям предложат попробовать настоящие кулинарные изыски, приготовленные из местных продуктов по старинным рецептам, но с использованием самых современных технологий.

По словам советника Президента РФ Антона Кобякова, гастрономия – это один из лучших способов рассказать о культуре, традициях и истории нашей страны. Площадка «Душа России» станет своеобразной витриной, демонстрирующей уникальные вкусы разных регионов. Это поможет закрепить за кухнями регионов статус важной части национального культурного наследия, знакомство с которым откроет новые грани богатой культуры России.

Шеф-повар Алексей Алексеев представит блюда, в которых соединятся кулинарные традиции разных уголков страны. Интерьер ресторана украсят полотна, созданные в рамках проекта «Душа России». Кроме того, посетителей ждет выставка костюмов российских Дедов Морозов в национальных стилях.

Помимо «Варево», для гостей и участников форума открыты рестораны «Кубань» и «Lunch», а также заведение, представляющее Республику Башкортостан и оформленное в национальном стиле.

«Душа России» – это масштабный проект, объединяющий более 190 народов, населяющих нашу страну. Он призван с помощью креативных индустрий и современных технологий адаптировать наше наследие для молодежи и показать ценность гармоничного развития. Здесь можно будет увидеть стартапы и предприятия, которые возрождают, поддерживают и развивают бренды и ремесла, основанные на культурном коде, а также работы современных российских художников и дизайнеров. В программе павильона – сессии, дискуссии, экскурсии, опросы и викторины, посвященные развитию креативных индустрий, культуры, образования и социальных инициатив.

Предыдущая статья
В Москве завершились съемки многосерийной мелодрамы «Алла-такси»
Следующая статья
В сети представили тизер-постер и первые кадры исторической драмы «Константинополь»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru