Современную наружную рекламу сложно представить без больших баннеров, растяжек. Они сразу цепляют взор и привлекают к себе внимание. Для производства такой продукции используется широкоформатная печать, создаваемая на специальном оборудовании. Ее применяют, в том числе, для выпуска рекламы размещаемой на билбордах. Она эффективная для любого вида бизнеса.

Преимущества широкоформатной печати

Далеко не каждая типография имеет возможность производства подобной рекламы. В первую очередь из-за отсутствия оборудования. Оно имеет большие габариты и предназначено для цельной печати материалов на носителях любого формата. К особенностям и достоинствам широкоформатной печати следует отнести:

Высокое качество. На выходе получается продукция, которая устойчива к внешнему воздействию. УФ печать не боится влаги, солнечных лучей, сохраняет свою яркость и четкость.

Разнообразие создаваемой продукции. Помимо билбордов, методом широкоформатной печати можно заказывать большие афиши, плакаты, растяжки, а также изделия для витрин и пр.

Быстрая печать. Изготовление не занимает много времени. Самое главное предоставить исходный материал (проект того, что необходимо нанести на материал), либо заказать его дизайнерам.

Материалы, на которых проводится широкоформатная печать, могут быть самыми разными. Например, самым дешевым вариантом является бумага. Более прочными и надежными считаются баннерная ткань, ПВХ пленка, виниловая сетка. От выбора материала напрямую зависит стоимость как печати, так и самого конечного продукта.

Плюсы широкоформатной рекламы

Времена, когда достаточно было изготовить небольшой стенд или плакат для продвижения продукции, прошли. Сегодня, особенно в крупных мегаполисах, значение имеет заметность. Особенно на фоне высокой конкуренции. Широкоформатная печать для билбордов — оптимальный вариант, который имеет ряд преимуществ:

широкий охват, поскольку реклама имеет площадь от 18 кв. м.;

ненавязчивость, такая реклама может быть лаконичной;

высокая отдача при относительно небольших затратах.

Конечно, не последнее значение имеет качество изготовления. Широкоформатная ультрафиолетовая печать, которую выполняет типография "Полисервис", отличается высоким качеством. Продукция сохраняет свой внешний вид, отличается долговечностью. Но самое главное, позволяет реализовать любой проект большого формата.

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