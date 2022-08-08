Широкоформатная печать: в каких случаях используется?

К преимуществам широкоформатной печати можно отнести её универсальность и мобильность. Она подходит для создания баннеров, вывесок, постеров, плакатов и афиш и других видов рекламной продукции. Широко известно также изготовление декоративной широкоформатная печати, при помощи которой изображение переносится на прозрачную плёнку, закрепляемую с внутренней стороны стекла. Это может быть оформление витрин, вывески, козырьки, транспаранты, оформление интерьеров, а также декорирование торгового зала, свадебных автомобилей, фургонов и вагонов. Компания https://oqprint.ru/ принимает заказы на широкоформатную печать любой сложности.

Основные условия и требования

Благодаря подобным возможностям, широкоформатный метод печати активно используется в рекламе и дизайне.

Компания готова предложить вам широчайший ассортимент современного высокотехнологичного оборудования, с помощью которого выполняет заказы на широкоформатную печать любого вида и сложности.

Широкий ассортимент цветов, материалов и форматов позволит вам подобрать наиболее подходящую картинку или текст для любого рекламного мероприятия!

Высокие качественные показатели печати достигаются за счёт использования большого числа цветов, хорошей насыщенности, чёткости мелких деталей, специальных эффектов.

Кроме того, на сегодняшний день можно встретить варианты печати со специальным эффектом 3D, а также печать с помощью широкоформатного плоттера со специальным «толстым» слоем, который препятствует осыпанию краски.

Также широкоформатная рекламная печать может быть направлена на другие области применения в полиграфии — интерьер, художественное оформление, афиши, плакаты.

Изготовление рекламных носителей

Несмотря на то, что сама печать представляет собой достаточно трудоемкий процесс, он требует от профессионалов высокого уровня умений и навыков. В то же время следует учитывать, что широкоформатная реклама требует достаточно быстрого выполнения заказа и установки, чтобы соответствовать требованиям клиента. Помимо этого, использование компьютерного оборудования и программного обеспечения для широкоформатного принтера позволяет создать не только яркие и красочные изображения, но и обеспечивает высокую степень надежности и качества печати. Требования к качеству печати очень высокие — изображение должно быть четким и контрастным, независимо от степени освещенности.

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