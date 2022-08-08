Широкоформатная печать: в каких случаях используется?

К преимуществам широкоформатной печати можно отнести её универсальность и мобильность. Она подходит для создания баннеров, вывесок, постеров, плакатов и афиш и других видов рекламной продукции. Широко известно также изготовление декоративной широкоформатная печати, при помощи которой изображение переносится на прозрачную плёнку, закрепляемую с внутренней стороны стекла. Это может быть оформление витрин, вывески, козырьки, транспаранты, оформление интерьеров, а также декорирование торгового зала, свадебных автомобилей, фургонов и вагонов. Компания https://oqprint.ru/ принимает заказы на широкоформатную печать любой сложности.
Основные условия и требования
Благодаря подобным возможностям, широкоформатный метод печати активно используется в рекламе и дизайне.
- Компания готова предложить вам широчайший ассортимент современного высокотехнологичного оборудования, с помощью которого выполняет заказы на широкоформатную печать любого вида и сложности.
- Широкий ассортимент цветов, материалов и форматов позволит вам подобрать наиболее подходящую картинку или текст для любого рекламного мероприятия!
- Высокие качественные показатели печати достигаются за счёт использования большого числа цветов, хорошей насыщенности, чёткости мелких деталей, специальных эффектов.
- Кроме того, на сегодняшний день можно встретить варианты печати со специальным эффектом 3D, а также печать с помощью широкоформатного плоттера со специальным «толстым» слоем, который препятствует осыпанию краски.
Также широкоформатная рекламная печать может быть направлена на другие области применения в полиграфии — интерьер, художественное оформление, афиши, плакаты.
Изготовление рекламных носителей
Несмотря на то, что сама печать представляет собой достаточно трудоемкий процесс, он требует от профессионалов высокого уровня умений и навыков. В то же время следует учитывать, что широкоформатная реклама требует достаточно быстрого выполнения заказа и установки, чтобы соответствовать требованиям клиента. Помимо этого, использование компьютерного оборудования и программного обеспечения для широкоформатного принтера позволяет создать не только яркие и красочные изображения, но и обеспечивает высокую степень надежности и качества печати. Требования к качеству печати очень высокие — изображение должно быть четким и контрастным, независимо от степени освещенности.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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