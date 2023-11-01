ННГАСУ стал одним из первых в России университетом, который дал старт работы федеральной программы в своем регионе. 31 октября в стенах архитектурно-строительного университета прошла встреча студентов-участников проекта с заместителем министра образования Нижегородской области Широковой Любовью Викторовной и региональной командой. В рамках встречи был представлен проект «Школа мечты», цели и стратегия реализации программы. Был составлен план работы с общеобразовательными организациями и рассмотрены объекты капитального ремонта. В Нижегородской области были выбраны три приоритетные школы: МБОУ СОШ №10 г. Арзамас, МБОУ СОШ №2 г. Городец, МБОУ СОШ «Возрожденская средняя школа» Княгининский район, с. Возрождение.

В ходе реализации программы «Школа мечты» будут реализованы выездные экспедиции в каждый район. В рамках экспедиций будет проведено соучаствующее проектирование с представителями школьного сообщества (администрация, сотрудники, родители и обучающиеся), а также анализ состояния объекта и территории. Следующим этапом станет разработка дизайн-проектов школ студентами кафедр «Дизайн архитектурной среды» и «Дизайна среды».

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