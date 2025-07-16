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Школьники и студенты колледжей сыграли в интеллектуальную игру к 100-летию «Артека»

editor
By editor
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знание игра - артек 100 лет
Фото © пресс-служба общества «Знание»

16 июля в рамках Чемпионата России по интеллектуальным играм Знание.Игра прошла тематическая онлайн-игра, посвященная 100-летию Международного детского центра «Артек». В ней приняли участие более 800 юных знатоков из 67 регионов России, в том числе воспитанники детских лагерей. Победителем в командном зачете стал коллектив оздоровительного центра «Орленок» г. Волгограда, в индивидуальном – Даниил Любимов из Кинешминского технологического колледжа.

Игра проводилась в формате спортивного состязания в формате «Что? Где? Когда?». Участники отвечали на вопросы, посвященные истории, традициям и культурному наследию одного из самых знаменитых детских лагерей России. Всего состоялось три тура, каждый включал в себя по десять вопросов. Один из них участникам задал директор центра Константин Федоренко.

Победителей определили в двух категориях – командной и индивидуальной. Лучшей командой стала оздоровительного центра «Орленок» г. Волгограда, а абсолютным победителем в личном зачете – Даниил Любимов, представляющий Кинешминский технологический колледж (Ивановская область). В качестве призов участники получили фирменные подарки от центра: команду наградили набором брендированного мерча, а индивидуальному победителю вручили легендарный артековский портфель.

«”Артек” объединяет самых ярких, активных и увлеченных ребят со всей страны. Это место, где рождается дружба, которая длится десятилетиями, и где каждый может почувствовать себя частью большого будущего. Очень символично, что в юбилейный год история и ценности “Артека” стали темой для одного из турниров в рамках Знание.Игра – проекта, который так же, как и сам центр, вдохновляет, объединяет и развивает потенциал молодежи по всей стране», — прокомментировал заместитель генерального директора Общества «Знание» Кирилл Хвиль.

«Общество “Знание” – не просто партнеры, это наши большие друзья! Вместе мы реализуем программы для артековцев: именитые лекторы приезжают в детский центр и делятся своим опытом с детьми. Игра «Что? Где? Когда?», организованная Обществом “Знание”, посвящена юбилею “Артека”. Отрадно, что еще больше людей в такой форме узнают о легендарном детском центре. Желаю удачи участникам игры!», — добавил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Организатором игры выступило Общество «Знание» при поддержке Международного детского центра «Артек» и Центра всестороннего развития детей «Прогресс». Турнир проходит по лицензии правообладателя – ООО «Телекомпания “Игра-ТВ”».

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