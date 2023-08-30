Школьники смогут бесплатно посетить обновленный «Музей детства» в ЦДМ 1 сентября

1 сентября 2023 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» пройдет праздничная акция для школьников. В День знаний учащиеся 1 – 11 классов смогут бесплатно посетить «Музей детства» и смотровую площадку, открывшиеся после реконструкции.

«В конце августа мы завершили реконструкцию “Музея детства” и смотровой площадки ЦДМ. Нам было важно успеть ко Дню знаний, чтобы первыми гостями обновленного пространства стали именно школьники. Мы разработали программу для учащихся 1-11 классов. Она включает бесплатное посещение 1 сентября уникальной экспозиции игрушек с выходом на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на исторический центр столицы. Впервые наши гости смогут совершить иммерсивную аудиоэкскурсию по достопримечательностям Москвы и музею игрушек в ЦДМ. Школьники узнают интересные факты и получат яркие впечатления в праздничный день», – прокомментировала Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

Акция ко Дню знаний в ЦДМ на Лубянке будет проходить в течение всего праздничного дня – 1 сентября, с 10:00 до 21:30. Школьники смогут бесплатно посетить обновленное пространство «Музея детства» и смотровой площадки, а также послушать иммерсивную аудиоэкскурсию. Для бесплатного прохода учащимся 1-11 классов необходимо в кассе ЦДМ на 6 этаже показать свой профиль в мобильном приложении «Дневник МЭШ» или предъявить оригинал документа, подтверждающего возраст от 6 до 18 лет.

В рамках реконструкции в «Музее детства» обновили интерьер и расширили коллекцию советских игрушек, которая объединяет более тысячи уникальных экспонатов 1950-1980-х годов. Экспозиция включает пять тематических зон: мягкие игрушки, куклы, машинки и солдатики, герои мультфильмов, игры. На стеллажах представлены редкие экземпляры, переданные в дар музею первыми покупателями магазина. Например, гостей встречает плюшевый медведь с воротником-матроской – он сделан в 1957 году и является ровесником здания ЦДМ. Экспозицию дополняют интерактивная книга об истории игрушек и игровой стенд-бизиборд с вопросами и ответами. Также гостей ждет световое 3D-шоу о легендарном детском магазине, которое проходит в музее ежедневно с 10:30 до 20:30 (сеанс 1 раз в час). На обновленной смотровой площадке появилась 55-метровая фотозона с пайетками и открылась фотовыставка, посвященная достопримечательностям Москвы.

Экспонаты «Музея детства» и московские достопримечательности, которые видны со смотровой площадки, впервые описаны в иммерсивной экскурсии, созданной в аудиоформате специально для ЦДМ. Аудиогид бесплатно доступен на двух языках – русском и английском. Посетители могут прослушать экскурсию, отсканировав QR-код в обновленном пространстве смотровой площадки и музея. Когда был создан Московский Кремль, какая акустическая система использовалась при строительстве Храма Василия Блаженного, чем прославилась легендарная аптека Владимира Феррейна, какие игрушки делали в СССР – на эти и многие другие вопросы посетители найдут ответы с помощью аудиогида.

Кроме того, со 2 по 30 сентября юных гостей ЦДМ также ждет обширная познавательная программа «Путешествие в страну знаний»: спектакли, обучающие игры, научные шоу, творческие встречи с писателями и читательский клуб издательства «Просвещение – Союз».

Мероприятия будут проходить по выходным дням с 15:00 до 17:00 на 4 этаже ЦДМ на площадке «Главный Детский Клуб». Вход – свободный.

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