Шоппинг в Греции: что привезти из отпуска

Сложно представить отдыха в Греции без покупки сувениров. Шопинг в Греции - это уникальный опыт благодаря большому количеству традиционных товаров и изделий ручной работы, которые можно найти в магазинах по всей стране. Забронировать тур легко на сервисе онлайн-бронирования BRONIX: https://bronix.uz/tours/greece.

Самые популярные места для покупок — это:

Афины — это не только столица Греции, но и лучшее место для покупок. Наиболее популярные магазины и торговые центры находятся в районе Колонаки;

Салоники — второй по величине город Греции, город также является отличным местом для шопинга. Наиболее популярные торговые центры находятся в районе Триада;

Крит — крупнейший остров Греции известен своими многоликими магазинами и рынками. Один из самых популярных мест для шопинга — город Ханья;

Олимпийская Ривьера — находится недалеко от Афин, является прекрасным местом для шопинга;

Паралия — один из популярных курортных городов в Греции. В этом городе много магазинов, которые предлагают широкий ассортимент товаров на любой вкус;

Корфу — это остров, который является одним из самых красивых и живописных мест в Греции. Он также является прекрасным местом для шопинга.

В Греции вы найдете множество магазинов, где можно купить одежду, обувь, сувениры, ювелирные изделия и многое другое. Не забудьте поторговаться, чтобы получить хорошую скидку! Местные базары проходят на улицах, на площадях и в местных ярмарках. На базарах можно найти все, начиная от одежды и обуви до местных продуктов и сувениров.

В Греции также есть большие торговые центры, особенно в Афинах и Салониках. Они предлагают широкий выбор магазинов известных брендов, а также ресторанов и кинотеатров. Магазины обычно открыты с 9:00 до 21:00 в будние дни и с 9:00 до 15:00 в субботу. В воскресенье многие магазины закрыты, за исключением туристических районов.

Что можно привезти с собой из Греции?

На рынках и в магазинах Греции можно найти множество интересных вещей. Вот некоторые из наиболее популярных сувениров и товаров, которые вы можете привезти из отпуска:

Оливковое масло. Греция — один из крупнейших производителей оливкового масла в мире. Вы можете купить его в разных размерах и упаковках. Сыры. Греческие сыры — это настоящий гастрономический хит. Фета, халуми, кефалотири, мицитра — выбор зависит от вашего вкуса. Ладан. Этот ароматический смолистый материал получают из хвойных деревьев, поэтому он имеет уникальный аромат. Ладан станет отличным сувениром. Маслины. Греческие маслины и оливки — это еще один продукт, который можно привезти из Греции. Вы можете выбрать между различными вкусами и размерами. Керамика. Местные керамические изделия — это прекрасный подарок или декор для вашего дома. В сувенирных лавках можно найти все — от традиционных глиняных изделий до керамических фигурок и посуды. Шелкография. Туристы в Греции могут приобрести красивые картины, выполненные в технике шелкографии. Они будут напоминать о живописном райском отдыхе. Бронзовые изделия. Это могут быть различные предметы — статуэтки или посуда с тематикой греческой мифологии. Традиционные костюмы. Если вы хотите купить что-то уникальное, то обратите внимание на традиционные греческие костюмы. Это может быть замечательный подарок для друзей или родственников. Морские губки. В Греции можно купить натуральные морские губки. Они отлично подходят для использования в ванной комнате или как подарок. Национальные сувениры ручной работы. Текстиль, кожа, ювелирные изделия, оливковое масло и вино. Эти товары часто изготавливаются вручную и продаются в маленьких магазинах, которые можно найти в старых городах и на островах.

Туристам важно помнить, что НДС в Греции составляет 24%, он включен в цену практически всех товаров и услуг. Туристы могут получить возврат НДС на купленные товары, если они заполнят специальную форму на границе при выезде из страны. Если вы хотите купить что-то по более низкой цене, не стесняйтесь торговаться.

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