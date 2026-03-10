«Шоу-макет „Моя Россия“» строит увлекательные маршруты по стране

Интерактивный музей «Шоу-макет „Моя Россия“» в павильоне № 33 на ВДНХ продолжает удивлять гостей. Обновленное мультимедийное шоу с функцией «Конструктор путешествий» позволяет не только знакомиться с интересными уголками нашей страны, но и строить туристические маршруты.

Масштабный интерактивный музей представляет разнообразие географических зон и культурных традиций нашей страны в миниатюре. Его гости не просто знакомятся с экспозицией, но и становятся свидетелями ее создания. Постепенно на глазах у гостей макет расширяется: добавляются города и регионы, а в уже существующих местностях появляются новые детали. Дополняют впечатления интерактивные элементы и мультимедийное шоу с использованием анимации, света и звука.

Теперь посетители музея могут не только присмотреть интересные места для будущих путешествий, но и выстроить готовый визуализированный маршрут. В этом им помогает мультимедийное шоу с функцией «Конструктор путешествий». К городам, макеты которых уже сейчас можно рассмотреть в экспозиции, конструктор предлагает добавить другие интересные локации этих регионов, например, природные памятники, которые вместе с городскими достопримечательностями формируют маршрут интересного и познавательного путешествия.

Так, в пятидневный маршрут по Калининградской области организаторы предлагают включить как полюбившиеся туристам достопримечательности Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, так и малоизвестные, но очень интересные места региона. Получается идеальное путешествие, в котором есть море, дюны, янтарный карьер, подводный парк, древние соборы, старинные маяки, колоритные городские кварталы. Чтобы настроиться на близкое знакомство с самым западным регионом страны, на макете Калининграда можно почувствовать интерактивный «пульс города».

Разнообразные маршруты на основе существующего наполнения шоу-макета посетители могут составить по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, городам Центральной России, а также по северным регионам страны — от Карелии до Териберки на берегу Кольского полуострова.

Скоро на карте будут появляться детализированные миниатюры и других территорий России, по которым можно совершить увлекательное путешествие.