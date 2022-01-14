Шоу на виолончелях «Эпоха стадионного рока» пройдёт в «Известия Hall»

Премьера грандиозного музыкального шоу на виолончелях «Эпоха стадионного рока» пройдет 30 января 2022 года в концертном зале «Известия Hall».

Мировые рок-хиты в новых неожиданных аранжировках исполнят музыканты самого популярного московского кроссовер-проекта LimonCello. Организаторы концерты — команда Roofevents, создатели атмосферных концертов в Москве.

В этот вечер зрители забудут про жанры, стили и эпохи. Квартет из двух виолончелей, фортепиано и ударных подарит мировым рок-хитам новую форму и настроение, добавит в привычное звучание смычковые пассажи, bariolage и detache. Живой звук, уникальный видеоряд и свет, созданный специально для шоу, а на сцене мировые хиты Muse, Rammstein, U2, Linkin Park, Bon Jovi, Coldplay, Nirvana, Queen, Scorpions. И это лишь малая часть программы.

Виолончельный рок — новое направление в музыке, и уже самостоятельный жанр. LimonCello — одни из первых российских музыкантов, которые работают в этом формате вслед за всемирно известными европейскими группами Apocalyptica и 2cellos. Тяжелые ритмы и напористая энергетика гранжа, металла и панка сочетаются с тягучим, низким, глубоким тембром классического струнного инструмента. И этот микс создает невероятный музыкальный эффект!

Подробности и билеты на концерт по предложенной ссылке.

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