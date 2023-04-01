Шоу резидентов арт-кластера «Таврида» открыло ярмарку современного искусства ART RUSSIA

30 марта в московском Гостином дворе состоялось открытие крупнейшей в России ярмарки современного искусства ART RUSSIA. В рамках торжественных мероприятий резиденты арт-кластера «Таврида» показали гостям красочное шоу «Нас не отменишь».

Ярмарка современного искусства, организованная Корпорацией «Синергия» и искусствоведом Елизаветой Фроловой, проводится четвертый год подряд. В этот раз в ART RUSSIA участвуют 23 галереи и свыше сотни художников, скульпторов, фотографов и экспертов отрасли.

С 31 марта по 2 апреля московский Гостиный двор превратился в уникальное пространство, где представлены последние тенденции в искусстве, в том числе диджитал-арт, интересные кураторские и образовательные проекты. Главная цель ярмарки – открыть зрителям новые имена и поддержать уже известных авторов.

По словам сооснователя ярмарки, президента Корпорации «Синергия» Вадима Лобова, «современное искусство не сможет развиваться без привлечения молодых талантов». В свою очередь, искусствовед, куратор и сооснователь ART RUSSIA Елизавета Фролова считает, что ярмарка «станет не только ярким событием на арт-карте весенней Москвы, но и рупором новых тенденций, техник и имен в современном искусстве».

В рамках программы арт-форума, организованного на площадке ART RUSSIA, эксперты арт-кластера «Таврида» выступили с открытыми лекциями о современном искусстве, рассказали о главных трендах индустрии и возможностях, которые дает художникам участие в программах «Тавриды».

«В 2022 году арт-кластер «Таврида» успешно реализовал выставочный проект «Без границ. Художники Донбасса» – он стал полноценным ответом на вызов времени. Искусство всегда осмысляет повестку текущих событий и позволяет людям выразить собственные чувства и впечатления. Сейчас мы разрабатываем профильные программы с актуальной информацией для художников, кураторов и искусствоведов, которые занимаются визуальным искусством и классической живописью. «Таврида.АРТ» предлагает бесплатную возможность для молодых специалистов творческих индустрий приехать в Крым и принять участие в наших образовательных заездах, обучиться у ведущих экспертов и воплотить свои идеи в искусство», – рассказывает руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Среди художников, представленных на выставке, участие принимают также и молодые художники арт-кластера «Таврида» – Ирина Зимина, Елена Корнеева, Елизавета Янак и Нидал Шер. Их выбрали по итогам смотра портфолио в рамках образовательного заезда «АртМаркет» на площадке «Тавриды» летом 2022 года. Художники представили на ART RUSSIA уникальные цифровые работы, инсталляции, графику и живопись.

«У художников, которые приезжают на «Тавриду», появляется шанс завести полезные знакомства, продемонстрировать свой талант и развить необходимые компетенции. Сегодня на ярмарке современного искусства ART RUSSIA наши молодые творцы показали свои работы более широкой аудитории и, самое главное – обрели поддержку зрителей и гостей. Уверена, такой опыт станет толчком для развития их творчества», – рассказывает продюсер направления «изобразительное искусство» арт-кластера «Таврида» Ася Баскаева.

Кроме того, на выставке можно увидеть 15 произведений художников из новых регионов России. В экспозицию вошли работы Екатерины Галичей, Риммы Савиной и Аделины Шабановой. Ранее они уже принимали участие в выставочном проекте «Без границ. Художники Донбасса», реализованном «Тавридой» совместно с медиапроектом о современном искусстве «ART Патруль». На выставке девушки представили новые работы, которые ранее не были показаны в московских выставочных пространствах.

Ключевым событием первого дня работы выставки ART RUSSIA стало шоу резидентов арт-кластера «Таврида». Мультижанровая постановка «Нас не отменишь» – это настоящий манифест молодых творцов против происходящей мировой «культуры отмены» всего российского. Концертные номера посвящены главным ценностям и творческим достижениям страны. Зрители услышали отрывки из великих музыкальных произведений Чайковского и Шостаковича, Высоцкого и Цоя. Резиденты обратились к легендарным произведениям изобразительного искусства великих мастеров: от Шишкина и Серова до Кандинского и Малевича. Сюжеты танцевальных и музыкальных номеров основаны на известных сценах и образах из литературных произведений Пушкина, Достоевского и Чехова. Шоу «Нас не отменишь» – творческое высказывание молодых артистов, новый взгляд на мир и искусство через призму современности. Номера постановки доказывают, что культура России уникальна и вычеркнуть ее из мировой истории невозможно.

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