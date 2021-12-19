Шоу резидентов «Тавриды.АРТ» преобразило завод в подмосковном Чехове

Более 60 молодых артистов, резидентов арт-кластера «Таврида», выступили на Шоу резидентов – одном из ключевых событий недели «Тавриды.АРТ» в Москве. Театрализованное музыкальное представление прошло на нестандартной площадке – в одном из цехов действующего завода «ЧЗЭМ–Энергомаш» в подмосковном городе Чехов.

«Культурные события недели «Тавриды.АРТ» в Москве проходят в необычных местах – так мы приближаем искусство к людям, расширяем зрительскую аудиторию и разрушаем стереотип о том, что заниматься творчеством можно только в специально отведенных местах. Плюс показываем зрителям и участникам шоу, что возможности для самореализации есть повсюду. Нужно только уметь их видеть. Мы превратили заводской цех в сцену, с которой молодые творцы обратились к людям и говорили с ними на языке искусства о том, что нас всех волнует. Для молодых артистов, резидентов «Тавриды.АРТ», подготовка к шоу в непривычной локации стала творческим вызовом, побудила их работать над собой и выходить на новый уровень», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Зрителями шоу стали сотрудники «ЧЗЭМ–Энергомаш» и их семьи. «Очень здорово, что в предновогодние дни завод стал площадкой для яркого и полного жизни шоу. Это далеко не первый случай нашей работы с «Тавридой» – мы вместе развиваем территорию арт-кластера и всего Крымского полуострова. Уже работает экоглэмпинг, внедряем совместно с «Тавридой» устойчивые и экологичные решения на территории кластера. Планируем масштабировать сотрудничество, есть идеи совместных проектов в контуре Университета креативных индустрий, который «Таврида» строит в Крыму», – сообщил Председатель совета директоров Национальной Резервной Корпорации и учредитель Благотворительного резервного фонда Александр Лебедев.

На шоу выступили талантливые молодые артисты – участники популярных музыкальных и танцевальных проектов, победители кастинг-платформы «Таврида.АРТ», творцы с ограниченными возможностями здоровья. Они исполнили 15 музыкальных, танцевально-пластических и театрализованных номеров. «Ключевой смысл шоу – в том, что творчество и креатив возможны где угодно, на любой площадке и независимо от любых внешних факторов. Главное – креативная энергия, которая живёт в каждом и может найти себе применение в любом месте. Все, что делает команда «Тавриды.АРТ», – это огромная работа как раз во имя того, чтобы молодые ребята находили применение своим талантам. «Таврида» им в этом помогает, и это уникальная, важная инициатива – такой нет ни в одной стране мира», – рассказал режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

«Выступление на действующем заводе – это особый вдохновляющий опыт: сцену построили за считанные часы, мы репетировали рядом с рабочими – это придавало процессу особую энергию. Я участвую в проектах «Тавриды» с июня этого года – для меня это огромный шаг вперед, погружение в творческую среду и новые возможности для профессиональной самореализации. Авторы песни «По обрыву», с которой я сегодня выступаю, – это резидент «Тавриды» Илья Аноприев и режиссер проекта Любовь Чайка», – рассказала резидент арт-кластера, слабовидящая певица Дана Дрожжина.

На время шоу цех завода, выпускающего запорную арматуру для АЭС и ТЭС, превратили в сценическую площадку. Техническое сопровождение мероприятия прошло при поддержке участников Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters.

«Мы стремились подчеркнуть и усилить индустриальную атмосферу крупного завода – в некоторых номерах танцоры выступали прямо среди заводских станков. Действие окружало зрителей со всех сторон: мы использовали несколько сценических площадок, передвижные платформы, трактор и электромобиль. Все номера шоу связаны общим сценарием – это история о пути к мечте. О том, что творческая энергия живет в каждом человеке, а мечта дает нам энергию творить, действовать, менять жизнь к лучшему. Но для этого нужно победить свои страхи и принять себя таким, какой ты есть», – рассказал режиссер-постановщик шоу Андрей Елсаков.

Дети сотрудников завода, посетившие шоу, приняли участие в мастер-классах по изготовлению дизайнерской одежды и аксессуаров, которые провели резиденты арт-кластера «Таврида».

После завершения Шоу резидентов в цехе завода прошла site-specific опера «Мистерия высокого давления». В постановке участвовали резиденты «Тавриды.АРТ»: актеры Валерия Рыбина, Ян Шаманаев, Михаил Ушаков, Ярослав Копыстыринский и Михаил Зубарев.

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