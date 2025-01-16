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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Шпионский детектив сняли на «Юг.Кино»

editor
By editor
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центурия
Фото © пресс-служба Таврида.Арт

В контент-студии «Юг.Кино» (проект «Таврида.АРТ») в Крыму завершились съёмки нового восьмисерийного шпионского детектива «Центурия». Это первый сериал, который рассказывает о работе сотрудников российских спецслужб по вычислению украинского националистического подполья и сети иностранных агентов, вербующих детей и подростков для крупномасштабной военной диверсии.

Сюжет сериала «Центурия» разворачивается в Мариуполе в период специальной военной операции, где и проходила большая часть съёмок проекта. Сценарий основан, в том числе на реальных случаях работы российских спецслужб. В павильоне контент-студии «Юг.Кино» в Судаке была снята масштабная сцена с аварийной посадкой военного вертолёта.

«Военная драма «Центурия» рассказывает о террористической организации, которая занимается вербовкой наших подростков для осуществления своей деятельности. Это то, что происходит в наше время и с чем борются российские спецслужбы. Для сцены, которую мы снимали на площадке контент-студии «Юг.Кино», мы купили настоящий вертолёт. При этом вся сцена в фильме займёт 2,5 минуты. Кстати, эта новая контент-студия является единственным современным комплексом на южном побережье. И здорово, что мы зашли сюда со съёмками одними из первых», — рассказал продюсер сериала «Центурия» Андрей Кретов.

По сюжету сотрудница спецслужб Саша пытается вычислить и обезвредить своего давнего врага — агента ЦРУ с позывным Ринго. Она убеждена, что именно он стоит за созданием «Центурии» — агентурной сети террористов, готовящих масштабный теракт. Саша решает рискнуть карьерой, честью и свободой ради перевербовки опасного агента.

Главную женскую роль исполняет Виктория Маслова, главную мужскую — Дмитрий Богдан. Он также является и сценаристом сериала. В 2024 году на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Крыму он представил сценарий сериала на питчинге проектов патриотического медиаконтента. В жюри были первые лица государства, главы медиахолдингов и грантовых конкурсов. Ещё одним сценаристом и актёром сериал стал участник специальной военной операции, боец батальона «Сомали» Ринат Есеналиев. Также в написании сценария приняли участие Андрей Симонов и Даниил Красников.

В сериале также снимались Дмитрий Певцов, Анна Банщикова, Владимир Стеклов, Микки Селиванов, Никита Манец и другие.

Режиссёр-постановщик сериала — Андрей Симонов. Продюсеры — Андрей Кретов и Григорий Акопян.

Производство проекта осуществляется кинокомпанией «ГРИФОН» при поддержке «Института развития интернета» (АНО «ИРИ») и АО «Первый канал».

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