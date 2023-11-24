Шумной вечеринкой Москва отметила двухлетие телеканала ММТВ — Музыка мода Тв

Молодой канал уже успел зарекомендовать себя как самый лояльный музыкальный канал страны. Именно там случаются чудеса и простой люд из глубинки становится частью большого шоу-бизнеса. На канале в течение года проходит конкурс клипов и песен, написанных никому не известными авторами. И в день его рождения оглашаются результаты для шести финалистов, ставших лучшими в номинациях по исполнению и видеоряду.

Самыми счастливыми на дне рождения были как раз победители этого конкурса, младшему из них всего девять лет.

Лучшие друзья канала Павел Соколов, Этери Бериашвили, Настя Крайнова, Светлана Лазарева, Владимир Левкин, Тамара Кутидзе, Алексей Новацкий, Юлия Беретта и другие поздравили его песнями. Посреди зала в клубе Base был выстроен большой подиум, по которому грациозно прохаживались модели.

Канал ММТВ, который создал и возглавляет генеральный продюсер Александр Скрип, покрывает всю территорию Крыма, России, ОАЭ, его можно увидеть даже в Австралии. Много хорошего каналу пожелали наши звезды и поделились своими итогами года.

«У нас вышел семейный альбом, три новых альбома для каждого. И дочь выросла и решила сменить репертуар. И мы теперь этим озадачены», - поделился Владимир Левкин

«Мы давно сотрудничаем с каналом ММТВ и я рада быть частью и лицом канала и часто принимаю участие в их премиях. В честь дня рождения желаю каналу больше зрителей, больше охватов, а от себя я спела песню на сцене», - рассказала Настя Крайнова.

«Я давно дружу с продюсером телеканала, никогда не отказываюсь принять участие в мероприятиях канала, а день рождения это особенный праздник. И каждое следующе мероприятие становится всё лучше и лучше. Если говорить про поздравления, то все артисты поздравляют музыкально, и я спел песню, которую, как мне сказали, любит генеральный продюсер, называется она "Возьми меня в свой плен"», – говорит Павел Соколов.

«Мои личные итоги года. Первый - это похудение на 23 килограмма. Я фактически поменяла внешность без пластических операций. Просто перерыв рот и отрегулировать вопросы питания. Это возможно. И для того, чтобы не было последствий на лице, на теле, я ходила к косметологу. Это мой большой итог. Во вторых, я начала проходить курс у психологов, и мне кажется я очень неплохо разобралась с собой, со своими чувствами, эмоциями, проблемами. Я начала больше понимать о себе, больше узнавать себя. И третий итог года это концерт в Вегас Сити Холл, который прошёл 29 октября, это был трамплин. Сейчас в моей творческой биографии много авторских песен, которые написаны мной, для меня, я вкладываю в это свои деньги. Ни у кого не беру, у меня нет спонсоров, но у меня есть моя работа, которой я зарабатываю и вкладываю в творчество, потому что я понимаю, это вложение в себя, расширение певческого и творческого диапазона. И всеми любимая передача "Ну ка все вместе" делает свое дело, меня знают как эксперта, но всё больше людей узнает обо мне как о певице, мне это очень приятно», – поделилась Этери Бериашвили.

«Слава Богу, все живы, здоровы, для меня это самое главное. В этом году я выпустила много песен, сняла много клипов, моей дочке исполнился год. И впереди много интересных дуэтов, и впереди много классных дуэтов с очень известными людьми, пока не буду раскрывать подробности, вы это увидите!» – рассказала Тамара Кутидзе.

Но самым главным событием и пожеланием каналу стало пожелание провести удачно в наступающем году следующую премию «Легенды и новые имена». Эта премия стала визитной карточкой канала, и скоро она состоится в третий раз.

Фото - Анатолий ЛОМОХОВ