Шутки в сторону: Novakid приглашает на открытый «первоапрельский» урок

Бесплатное занятие пройдет 1 апреля на официальном канале Novakid в YouTube. Начало в 19:00 по московскому времени. Темой открытого урока станет «Юмор и шутки». Принять участие в открытом уроке могут дети в возрасте от 4 до 12 лет вне зависимости от уровня владения английским языком, а также их родители.

Участников ждут забавные видео и анекдоты на английском языке. Ребята разучат полезные фразы и выражения, которые затем смогут отточить с помощью интерактивных упражнений. В ходе урока юные любители английского также узнают интересные факты из истории Международного дня смеха, обсудят различные варианты розыгрышей и поразмышляют над значением чувства юмора для человека.

Родители, в свою очередь, познакомятся с методикой преподавания Novakid и узнают больше о том, как проходят занятия на онлайн-платформе.

«1 апреля не случайно называют Международным днем смеха. Этот праздник любят и отмечают в разных уголках планеты: от Великобритании до Новой Зеландии, и от России до Бразилии. Ученые утверждают, что смех продлевает жизнь. А сделать ее ярче и интересней всегда поможет знание английского языка. Которое, как и чувство юмора, лучше всего прививать с детства. Мы надеемся, что открытый урок в Novakid зарядит ребят хорошим настроением, познакомит с традицией празднования Дня Смеха и вдохновит на покорение новых высот в изучении английского», — Эми Кролевецкая, методист онлайн-платформы Novakid.

Участие в открытом уроке бесплатное. Предварительная регистрация не нужна.

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