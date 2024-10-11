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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Схватка»: режиссёрский дебют продюсера и актёра Дмитрия Клепацкого

editor
By editor
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Схватка

«Схватка» – режиссёрский дебют Дмитрия Клепацкого, продюсера и актёра, получившего известность благодаря многочисленным проектам – захватывающим боевикам и драматичным детективам.

Андрей (Дмитрий Клепацкий) – бывший спецназовец, который становится телохранителем. Новый день в новом статусе приносит больше проблем, чем побед – герой попадает в засаду и остаётся единственным выжившим, что даёт полиции основания подозревать его в убийстве пятерых человек. Андрей вынужден скрываться и вести собственное расследование, чтобы доказать свою невиновность. В деле неожиданно помогает стриптизёрша Света из местного клуба (Мария Столярова) – девушке нужны деньги на операцию матери, и она соглашается помочь Андрею. В погоню за беглецом пускается наёмный убийца, который спутывает все карты. Перестрелки, бриллианты, яхты – восстановить справедливость поможет лишь трудно обретаемое доверие и готовность бороться до конца.

«Съёмки картины, в которой органично сочетаются качественный экшн и крепкая любовная линия, в Сочи – моя давняя и большая режиссёрская мечта. К счастью, её удалось осуществить. О результате судить зрителю, я же благодарю всю команду проекта и желаю всем приятного просмотра!», – говорит режиссёр, сценарист, исполнитель главной роли Дмитрий Клепацкий.

Для Дмитрия Клепацкого «Схватка» – первая режиссёрская работа, но не первый опыт обращения к боевикам и триллерам. В качестве актёра Клепацкий принял участие в съёмках сериалов «Цепь», «Джокер», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Стрелок», «Правила охоты. Штурм», «Учитель в законе. Схватка» и фильмах «Поединок», «Альпинисты», «Последний шанс», «Ловушка», «Изгои». Уникален и его продюсерский опыт: в фильмографии не только пронзительные драмы «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова, «Находка» с Алексеем Гуськовым в главной роли, но и документальная лента «Андрей Тарковский. Кино как молитва», в 2019 году получившая номинацию «Лучший документальный фильм» на Венецианском кинофестивале.

В новом проекте Дмитрий Клепацкий исполнил главную роль. Компанию в ансамбле ему составили Мария Столярова, звезда сериалов «СуперИвановы», «Невский. Охота на архитектора», «Дылды» и нового фильма Павла Лунгина «Василиса и хранители времени», и Михаил Тарабукин, известный по сериалам «Кухня», «Тень за спиной», «Гранд». Яркая харизма Игоря Жижикина подарила ему запоминающуюся роль и в «Схватке» – ранее актёр прославился работами в сериалах «Мажор» и «Территория» и кинолентах «Последнее испытание» и «Сергий против нечисти. Шабаш». Также в актёрском составе – Михаил Горевой, тонкий педагог и профессионал с международным опытом («Шпионский мост», «Красный призрак», «Кадиш»), и Александр Носик, снискавший зрительскую любовь благодаря съёмкам в сериалах «Спецназ», «Боец», «Стрелок 2», «Лектор», «Месть» и фильме «Хранить вечно».

Одной из локаций съёмок картины стал город Сочи. Уникальное сочетание южного климата, морских видов и эффектной застройки позволило создателям вписать в сюжет городские пейзажи, сделав Сочи неочевидным, но полноправным героем фильма.

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