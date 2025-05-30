Сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR объявила участников 2025 года

Сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR пройдет на территории креативного кластера «Квадрат» (Красноярск) в 2025 году. Ярмарка современного искусства SCAN FAIR — проект, созданный при поддержке красноярской ресторанной группы Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий. Дебютировав в 2024 году, ярмарка закрепила за собой статус крупнейшего арт-события лета не только в Красноярске, но и во всей Сибири. В этом году ярмарка расширяется новым разделом — «предметный дизайн».

В ярмарке примут участие 43 художника и арт-группы в рамках персональных стендов, 5 галерей, а также 7 брендов предметного дизайна, представив таким образом 14 городов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Персональные стенды на ярмарке распределены между 43 художниками и арт-группами: Маша Н. (Иркутск), Впишите Имя (Василий Кузнецов) (Иркутск), Григорий Свердлов (Иркутск), Данил Савинский (Иркутск), Анна Макарова (Иркутск), Оля Осипова (Красноярск), Алексей Шидловский (Красноярск), Нина Полякова (Красноярск), Юлия Бушмелева (Красноярск), Гриша Шаров и шум розовый (Красноярск), Юра Адомейко (Красноярск), Алина Долбилина (Красноярск), Элина Гусарова (Красноярск), Паша Пошукай (Красноярск), Анастасия Безвершук (Красноярск), Александр Мортаев (Красноярск), Саша Савина (Красноярск), Павел Талан (Красноярск), Александр Дорош (Красноярск), Наташа Шалина-Игорь Тишин (Красноярск — Минск), Danil Danot (Красноярск — Москва), Angel Danger (Красноярск — Москва), Татьяна Тхоренко (Кулунда (Красноярск)), Вера Вальтер (Барнаул), Татьяна Селивёрстова (Владивосток), Олеся Фрич (Екатеринбург), Осип Тофф (Екатеринбург), Наталья Лобанова (Екатеринбург), Натали-Кейт Пангилинан (Курган), Даша Гаузер (Магнитогорск-Сочи), Иван Демьяненко (Нижневартовск), Vidoomka (Новосибирск), Anna Bat (Омск), Крепкий Палец (Омск), Фрукты (Пермь), агентство дикой культуры (СФО и ДФО), Ульяна Кармачева (Томск), Саша Мельникова (Тюмень), Саша Корсак (Тюмень), Аюна Гарматарова (Улан-Удэ), Амгалан Ринчинэ (Улан-Удэ), Марина Куликова (Глубокое), Надежда Комиссарова (Якутск).

Также участниками ярмарки стали пять галерей: Сообщество Современных Сибирских Художников (Сибирь), Miras Art Gallery (Уфа), ЦСИ Огонь (Иркутск), Галерея сибирского искусства «В центре Мира» (Красноярск), галерея современного искусства «АРКА» (Владивосток).

В состав секции предметного дизайна вошли 7 брендов: Детали (Красноярск), ORDR Studio (Екатеринбург), Валерий Яшкин / команда DiffMakers (Красноярск), Mana Fabric (Красноярск), Da-sein (Владивосток), Ассоциация промышленных дизайнеров (Иркутск), Апсайкл-бренд Два Ноль (Екатеринбург).

Участников SCAN FAIR отбирал из более, чем 400 заявок экспертный совет, в который вошли искусствовед, куратор программ Красноярских музейных биеннале Александра Семенова-Ситникова, куратор междисциплинарных проектов Елена Васильева, куратор Центра современной культуры «Золото+Болото» (Тюмень), куратор Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Елена Клейман, генеральный директор Московского музея дизайна, куратор Александра Санькова, во главе с арт-директором Лилианой Маррэ.

Ярмарка SCAN FAIR в этом году представит разноформатную параллельную программу, которая охватит весь Красноярск – от музеев и ресторанов до лекционных залов и улиц. Специальная инсталляция в рамках SCAN будет размещена в красноярском аэропорту, ряд паблик-арт объектов появится в разных районах города.