Сибирский юношеский оркестр выступит на Первом Фестивале юношеских оркестров мира в Москве

9 августа Сибирский юношеский оркестр представит Сибирский федеральный округ на Первом Фестивале юношеских оркестров мира в Москве. По приглашению народного артиста СССР Юрия Башмета коллектив под управлением дирижёра Леонида Жуковского выступит на главной сцене Фестиваля в парке «Зарядье».

Юные музыканты исполнят «Творения Прометея» Л. ван Бетховена, Венгерские танцы № 1 и № 5 И. Брамса, «В пещере горного короля» и «Смерть Озе» Э. Грига, Концерт № 21 В. А. Моцарта, Хаванес К. Сен-Санса и «Сибирскую пастораль» В. Кошелева. Вместе с коллективом выступит солист Новосибирской филармонии пианист Лев Терсков.

В 2023 году в состав Сибирского юношеского оркестра вошли 55 молодых музыкантов из 8 регионов и 15 городов России. Концерт в парке «Зарядье» станет итогом образовательной сессии, которая уже в пятый раз проходит в Красноярской филармонии.

В Фестивале также примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Детский симфонический оркестр городов Росатома, Уральский юношеский симфонический оркестр и Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области. В столицу России приедут гости из других стран – Юношеский симфонический оркестр Республиканской специализированной музыкальной школы имени В. Успенского (Узбекистан), Алжирский юношеский оркестр и Арабский юношеский филармонический оркестр. Завершит Фестиваль выступление Всемирного юношеского симфонического оркестра 20 августа.

«Юношеские оркестры – это платформа для профессионального становления оркестровых музыкантов. Они дают возможность молодым исполнителям погрузиться в будущую профессию, попробовать себя в оркестровой игре. Считаю, что проведение Первого Фестиваля юношеских симфонических оркестров мира в Москве – важная ступень развития молодёжного оркестрового движения не только в России, но и в мире», – подчеркнул народный артист СССР, художественный руководитель Фестиваля Юрий Башмет.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.