Сибирский юношеский оркестр выступит в Москве

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С 15 по 20 августа Красноярская филармония проведёт V образовательную сессию Сибирского юношеского оркестра. В завершении обучения коллектив впервые выступит в Москве.

Заявочная кампания на летнюю образовательную сессию стартовала 15 июня и продлится до 30 июня. Попасть в оркестр могут учащиеся детских школ искусств, музыкальных школ, средне-специальных и высших музыкальных учебных заведений в возрасте от 14 до 25 лет.

Главным событием V Образовательной сессии Сибирского юношеского оркестра станет его участие в Первом Фестивале юношеских симфонических оркестров мира. По приглашению художественного руководителя Фестиваля народного артиста СССР Юрия Башмета коллектив выступит 18 августа на главной сцене Фестиваля в Москве.

«В Красноярской филармонии особое отношение к юношескому оркестру. Эта важная инициатива направлена на укрепление музыкального потенциала нашего края. Всего за несколько лет мы увидели, как Сибирский юношеский оркестр из общей мечты превращается в действующий творческий коллектив с гастрольными выступления в столице!», – подчеркнул генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Узнать подробнее об оркестре можно на сайте оркестра и в группе в социальной сети «Вконтакте». V образовательная сессия Сибирского юношеского оркестра проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

Подать заявку можно по ссылке – https://krasfil-syo.ru/#rec590734594 .

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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