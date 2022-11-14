Сибирячка Варвара Убель победила в шоу «Ну-ка, все вместе!»

На телеканале «Россия» прошел финал самого масштабного вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!». Победительницей и обладательницей главного приза стала Варвара Убель из Новосибирска! На втором месте Симона Куприна из Киселевска, и замыкает тройку лидеров Милана Рахманова из Сочи.

Варвара:

– Я не ожидала, что стану победительницей до самого последнего момента! Даже на финальном батле не считала баллов соперниц, а смотрела их выступления с восхищением, как зритель на живом концерте, и получала удовольствие! Думаю, мысли о победе только помешали бы мне классно выступить. Уверена — победителем мог стать каждый из финалистов, это лишь вопрос стечения обстоятельств и фортуны. Когда меня вернули в полуфинал, первое, что я почувствовала – груз ответственности. Я осознала, что нахожусь в особенных условиях и мне никак нельзя подвести людей, которые в меня поверили. Рада, что оправдала их ожидания! И спасибо создателям шоу за ту тёплую, даже семейную атмосферу, которая царила на площадке, и, конечно же, всей моей семье и близким — за поддержку!.

Глава жюри Сергей Лазарев:

– Этот финал, наверное, самый сильный за четыре сезона, потому что был дополнительный отбор участников в полуфиналах. Каждый из финалистов – один лучше другого, и нам было очень сложно выбирать!.

Ведущий шоу Николай Басков:

– Благодарю всю сотню за прекрасный сезон, за профессионализм, за человеческие качества, за ваши большие сердца и за служение музыке.

Фото – телеканал «Россия»

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