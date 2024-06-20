РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Signal 2024 анонсировал третью волну артистов

editor
By editor
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Найк-Борзов

Восьмой фестиваль электронной музыки Signal с тэглайном «Hidden Dimensions» пройдёт в Никола-Ленивце. Продолжаем рассказывать про артистов этого года — к лайн-апу присоединяются 30 артистов: звезды российского инди-рока Найк Борзов, резидентка System 108 Errortica, совмещающий хаус музыку 90-х и диджейскую эстетику DJ Stonik1917 и иностранцы Gescu, Federico Molinari и Gianni.

Errortica

Gescu

Federico-Molinari

Möbius. Харизматичный трикстер из Амстердама, издающийся на Rush Hour, Dekmantel и Perlon, с фантастическим знанием эйсида, диско, хауса и электро — San Proper.

San-Proper

Hayk-Karoyi

Переосмысление традиций Средневековой Армении на новый лад от Hayk Karoyi.

Важный игрок бухарестской сцены — Gescu.

Cовмещающая гетто прыть с феноменальной наслушенностью Errortica и искрометный пересмешник олд-хауса DJ Stonik1917.

Rodnya. Минимал-хаус от босса OSLO Records и рулевого аргентинской сцены Federico Molinari, эклектика хауса, даба и техно от чилийца Gianni.

Doubting-Thomas

Yuri-Usachev

Prichindel

HAZE встречает серого кардинала европейского минимала Doubting Thomas. Техно-эксперименты пионера местного джангла и основателя «Гостей из Будущего» — Юрия Усачева, фирменный саунд Румынии от Prichindel.

Prisheletz.

Prizma. Звезда рассветных рейвов Tolya Klepalov и аналоговый лайв между футуристичным электро и индастриал-техно от продюсера с 20-летним стажем — Prisheletz на саб-ивенте Blank. Прыгучий электро-поп экс-участников RSAC — Ella &

Kah-Mal

Zatagin и ближневосточный гипнотизм вкупе с передовой электроникой от Kah Mai.

Volta-Cab

Maks

Лайв краснодарца с международным охватом и мириадой жанров Volta Cab. Открытие казанской сцены, вышедшее за локальные и стилистические рамки — Yung Acid. Проповедник микрохауса из Дубая и завсегдатай фестиваля Sunwaves — Maks.

Tengger

Лесной эйсид-рок и нью-эйдж от сеульской семьи Tengger, главные люди местного шугейза — Деревянные киты с новым релизом, легенда российского инди-рока Найк Борзов, биты с киберпанк флером от Sibewest, народные мотивы и сказочный вокал под плотный EBM от Driada.

Sibewest

Kiosko. Ретрофутуризм и лоу-фай от Lapti, хаус-гений Lay-Far. Звуковой перформанс гуру модульного синтеза xandr.vasiliev.

Ghosty.Классики хтонического русского индастриала Шесть Мертвых Болгар. Нежный авант-поп и тревожный эмбиент на лайве Piper Spray & Lena Tsibizova. Экс-участница Kira Lao с авангардными полотнами и поп-чувствительностью — Kira Weinstein.

Flower. Тихая красота эмбиента и балеарика в сайд-проекте Michael DOP — Finetune. Интеллигентный минимал, дип-хаус, эйфория от Izhevski.

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