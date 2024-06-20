Signal 2024 анонсировал третью волну артистов

Восьмой фестиваль электронной музыки Signal с тэглайном «Hidden Dimensions» пройдёт в Никола-Ленивце. Продолжаем рассказывать про артистов этого года — к лайн-апу присоединяются 30 артистов: звезды российского инди-рока Найк Борзов, резидентка System 108 Errortica, совмещающий хаус музыку 90-х и диджейскую эстетику DJ Stonik1917 и иностранцы Gescu, Federico Molinari и Gianni.

Möbius. Харизматичный трикстер из Амстердама, издающийся на Rush Hour, Dekmantel и Perlon, с фантастическим знанием эйсида, диско, хауса и электро — San Proper.

Переосмысление традиций Средневековой Армении на новый лад от Hayk Karoyi.

Важный игрок бухарестской сцены — Gescu.

Cовмещающая гетто прыть с феноменальной наслушенностью Errortica и искрометный пересмешник олд-хауса DJ Stonik1917.

Rodnya. Минимал-хаус от босса OSLO Records и рулевого аргентинской сцены Federico Molinari, эклектика хауса, даба и техно от чилийца Gianni.

HAZE встречает серого кардинала европейского минимала Doubting Thomas. Техно-эксперименты пионера местного джангла и основателя «Гостей из Будущего» — Юрия Усачева, фирменный саунд Румынии от Prichindel.

Prizma. Звезда рассветных рейвов Tolya Klepalov и аналоговый лайв между футуристичным электро и индастриал-техно от продюсера с 20-летним стажем — Prisheletz на саб-ивенте Blank. Прыгучий электро-поп экс-участников RSAC — Ella &

Zatagin и ближневосточный гипнотизм вкупе с передовой электроникой от Kah Mai.

Лайв краснодарца с международным охватом и мириадой жанров Volta Cab. Открытие казанской сцены, вышедшее за локальные и стилистические рамки — Yung Acid. Проповедник микрохауса из Дубая и завсегдатай фестиваля Sunwaves — Maks.

Лесной эйсид-рок и нью-эйдж от сеульской семьи Tengger, главные люди местного шугейза — Деревянные киты с новым релизом, легенда российского инди-рока Найк Борзов, биты с киберпанк флером от Sibewest, народные мотивы и сказочный вокал под плотный EBM от Driada.

Kiosko. Ретрофутуризм и лоу-фай от Lapti, хаус-гений Lay-Far. Звуковой перформанс гуру модульного синтеза xandr.vasiliev.

Ghosty.Классики хтонического русского индастриала Шесть Мертвых Болгар. Нежный авант-поп и тревожный эмбиент на лайве Piper Spray & Lena Tsibizova. Экс-участница Kira Lao с авангардными полотнами и поп-чувствительностью — Kira Weinstein.

Flower. Тихая красота эмбиента и балеарика в сайд-проекте Michael DOP — Finetune. Интеллигентный минимал, дип-хаус, эйфория от Izhevski.