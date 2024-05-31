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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сила в Хрупкости: экспозиция олимпийских костюмов в галерее стиля «Адель»

editor
By editor
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спорт

Галерея Стиля «Адель» продолжает радовать публику удивительными мероприятиями, которые объединяют различные сферы жизни через прекрасное искусство. В этот раз гости погрузились в мир спорта, рассматривая его через призму искусства и моды.

Адель Бикулова, владелица галереи на Патриарших прудах, представила экспозицию победных костюмов российских чемпионов. Каждый из этих костюмов — это не только произведение искусства, но и история любви к спорту, дух победы и патриотизма. Гости мероприятия могли не только насладиться красотой экспонатов, но и погрузиться в атмосферу спортивного триумфа. Интересно, что на хоккейной джерси личная подпись В.В Путина (центральный объект экспозиции, фото вверху).

В зоне стилизации каждый мог почувствовать себя чемпионом, померив спортивную одежду и аксессуары из коллекции ZASPORT. А в зоне скетча художник создавал уникальные портреты гостей, подчёркивая их спортивную энергию и стиль.

Адель и Малахов

Экспозиция картин от ЦСИ «Сияние» Андрея Малахова, посвященная спортивной тематике, стала ярким акцентом вечера. Кроме того, Андрей Малахов преподнёс галерее подарок, который связан с одним из самых значимых спортивных событий в истории — Олимпийскими играми 1980 года. Он подарил галерее Олимпийского мишку.

Главным событием вечера стал показ коллекции «Хрупкость» от Адель Бикуловой и команды модных экспертов Галереи стиля «Адель». Каждый наряд в этой коллекции излучал грацию и элегантность, подчёркивая одновременно хрупкость и силу спорта.

DJ KATYA GUSEVA создавала атмосферу вечера своей музыкой. Её сеты пробуждали желание жить, любить и наслаждаться летом через музыку и танцы.

Олимпийские-чемпионы

Среди почётных гостей мероприятия были известные спортсмены и звёздные персоны: Андрей Малахов, Александр Большунов, Аделина Сотникова, Юлия Барановская, Юрий Постригай, Мария Шурочкина, Александр и Алеся Энберт, Наталья Шкулева, Мария Каташинская, Лобышева Екатерина, Катя Гусева, Алина Шпак и другие.

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